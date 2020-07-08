Песков рассказал, по каким признакам президент оценивает работу ФСБ

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что журналисты кремлевского пула могут передать "чувствительную" информацию спецслужбам НАТО, если их ранее завербовали.
У Пескова спросили, по каким признакам президент оценивает работу ФСБ, в частности, это работа на упреждение или позволение службе длительное время следить за потенциальным шпионом вплоть до передачи информации.
"Посмотрите функции Федеральной службы безопасности, они хорошо известны, они в соответствующих документах, есть положение об этом, президентский указ, ознакомьтесь с ним, там описаны все функции ФСБ. Вот как раз эффективность выполнения этих функций является главными критериями, которыми руководствуется глава государства", - ответил Песков.
У него уточнили, может ли журналист президентского пула быть носителем "чувствительной" информации, может ли что-то услышать в администрации президента и передать спецслужбам стран НАТО.
"Если он завербован спецслужбами НАТО, то такое исключать нельзя, конечно", - ответил Песков.
Также у него поинтересовались о том, что, если в ФСБ знали о статусе советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, то почему главу госкорпорации Дмитрия Рогозина, который является носителем секретной информации, не оградили от него.
"Не думаю, что мы с вами можем обсуждать каким-то образом методы, которые использует в своей работе специальные службы. И не думаю, что представители специальных служб будут обсуждать с вами эти методы", - заключил он, добавив, что Кремль также методы не обсуждает и не должен их знать.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант", свою вину он отрицает.