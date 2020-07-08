Песков рассказал, по каким признакам президент оценивает работу ФСБ

"Посмотрите функции Федеральной службы безопасности, они хорошо известны, они в соответствующих документах, есть положение об этом, президентский указ, ознакомьтесь с ним, там описаны все функции ФСБ. Вот как раз эффективность выполнения этих функций является главными критериями, которыми руководствуется глава государства", - ответил Песков.

У него уточнили, может ли журналист президентского пула быть носителем "чувствительной" информации, может ли что-то услышать в администрации президента и передать спецслужбам стран НАТО.

"Не думаю, что мы с вами можем обсуждать каким-то образом методы, которые использует в своей работе специальные службы. И не думаю, что представители специальных служб будут обсуждать с вами эти методы", - заключил он, добавив, что Кремль также методы не обсуждает и не должен их знать.