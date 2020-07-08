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"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:48
дмитрий кобылкин
александр усс
красноярский край
происшествия
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всех спорщиков с прихлебателями направить устранять то что натворили голыми руками.без права переписки и амнистий
73
Беда то какая. А в "Норникель" думали, что им еще компенсация положена. И премиальные- руководству.
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красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дмитрий кобылкин, александр усс, красноярский край, происшествия

"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива

13:19 08.07.2020 (обновлено: 16:48 08.07.2020)
64033
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
По оценке ведомства, общая сумма ущерба окружающей среде составила 147,7 миллиарда рублей: 147 миллиардов — вред водным ресурсам, 0,7 — почвам.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 июля, 12:44
В Кремле оценили ситуацию вокруг ЧП в Норильске
Тем не менее компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.
По мнению "Норникеля", расчеты нуждаются в корректировке, поскольку основаны на принципах, которые привели к искажению результатов.

Нет повода для сомнений

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что нет никаких оснований для сомнения в объективности оценки ущерба экологии от ЧП.
"Прежде всего хочу сказать, именно наши специалисты из Министерства природных ресурсов и СФУ одними из первых начали оценку последствий аварии. <…> Мы обязательно силами краевых специалистов продолжим мониторинг как места аварии, так и окружающей среды в целом", — сказал Усс.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
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В Норильске собрали еще 96 кубометров топливно-водяной смеси

"Подавайте в суд"

Вместе с тем глава Минприроды Дмитрий Кобылкин объяснил, что представители "Норникеля" могут оспаривать в суде названный Росприроднадзором ущерб от аварии, однако все показатели вреда от ЧП зафиксированы официально.
"Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право", — сказал министр.
В конце мая произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара ТЭЦ. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
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В Кремле исключили перекосы в интересах "Норникеля" в ситуации с аварией
23182352116
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Дмитрий КобылкинАлександр УссКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
всех спорщиков с прихлебателями направить устранять то что натворили голыми руками.без права переписки и амнистий
8 июля, 14:39
Андрей Савельев
7020001
Беда то какая. А в "Норникель" думали, что им еще компенсация положена. И премиальные- руководству.
8 июля, 14:53
прпавел рябышев
55121000
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