"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива

Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Норильский никель" не согласился с озвученным "Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.

По оценке ведомства, общая сумма ущерба окружающей среде составила 147,7 миллиарда рублей: 147 миллиардов — вред водным ресурсам, 0,7 — почвам.

Тем не менее компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.

По мнению "Норникеля", расчеты нуждаются в корректировке, поскольку основаны на принципах, которые привели к искажению результатов.

Нет повода для сомнений

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что нет никаких оснований для сомнения в объективности оценки ущерба экологии от ЧП.

"Прежде всего хочу сказать, именно наши специалисты из Министерства природных ресурсов и СФУ одними из первых начали оценку последствий аварии. <…> Мы обязательно силами краевых специалистов продолжим мониторинг как места аварии, так и окружающей среды в целом", — сказал Усс.

"Подавайте в суд"

Вместе с тем глава Минприроды Дмитрий Кобылкин объяснил, что представители "Норникеля" могут оспаривать в суде названный Росприроднадзором ущерб от аварии, однако все показатели вреда от ЧП зафиксированы официально.

"Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право", — сказал министр.