https://ria.ru/20200708/1574054222.html
"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:19
2020-07-08T16:48
дмитрий кобылкин
александр усс
красноярский край
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574001427.html
https://ria.ru/20200708/1574035499.html
https://ria.ru/20200630/1573675082.html
Андрей Савельев
всех спорщиков с прихлебателями направить устранять то что натворили голыми руками.без права переписки и амнистий
73
павел рябышев
Беда то какая. А в "Норникель" думали, что им еще компенсация положена. И премиальные- руководству.
68
17
красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий кобылкин, александр усс, красноярский край, происшествия
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором
размером вреда от ЧП под Норильском.
По оценке ведомства, общая сумма ущерба окружающей среде составила 147,7 миллиарда рублей: 147 миллиардов — вред водным ресурсам, 0,7 — почвам.
Тем не менее компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.
По мнению "Норникеля", расчеты нуждаются в корректировке, поскольку основаны на принципах, которые привели к искажению результатов.
Нет повода для сомнений
В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс
заявил, что нет никаких оснований для сомнения в объективности оценки ущерба экологии от ЧП.
"Прежде всего хочу сказать, именно наши специалисты из Министерства природных ресурсов и СФУ
одними из первых начали оценку последствий аварии. <…> Мы обязательно силами краевых специалистов продолжим мониторинг как места аварии, так и окружающей среды в целом", — сказал Усс.
"Подавайте в суд"
Вместе с тем глава Минприроды Дмитрий Кобылкин объяснил, что представители "Норникеля" могут оспаривать в суде названный Росприроднадзором ущерб от аварии, однако все показатели вреда от ЧП зафиксированы официально.
"Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право", — сказал министр.
В конце мая произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара ТЭЦ. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.