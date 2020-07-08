Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" выйдет в прокат в 2021 году

"Компания Sony Pictures выпустит в прокат новый фильм Кирилл Серебренникова по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе"... Дата выхода в прокат в России: 2021 год", - сообщила пресс-служба.

Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.