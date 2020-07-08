https://ria.ru/20200708/1574054160.html
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" выйдет в прокат в 2021 году
Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова выйдет в прокат в 2021 году, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:00
2020-07-08T15:00
культура
юрий колокольников
алексей сальников
кино и сериалы
новости культуры
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий колокольников, алексей сальников, кино и сериалы, новости культуры, юлия пересильд, иван дорн , чулпан хаматова, кирилл серебренников
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова выйдет в прокат в 2021 году, сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.
"Компания Sony Pictures выпустит в прокат новый фильм Кирилл Серебренникова по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе"... Дата выхода в прокат в России: 2021 год", - сообщила пресс-служба.
Фильм рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.
Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.