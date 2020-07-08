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На Ямале пропавшую в сельской местности двухлетнюю девочку нашли мертвой
Пропавшая вечером во вторник двухлетняя девочка из села Катравож (ЯНАО) найдена мертвой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:33
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
приуральский район
происшествия
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ямал
приуральский район
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ямал, следственный комитет россии (ск рф), приуральский район, происшествия

На Ямале пропавшую в сельской местности двухлетнюю девочку нашли мертвой

13:17 08.07.2020 (обновлено: 15:33 08.07.2020)
13563
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Пропавшая вечером во вторник двухлетняя девочка из села Катравож (ЯНАО) найдена мертвой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"Нашли девочку без признаков жизни недалеко от места исчезновения", - сказал собеседник агентства. Другие подробности пока не раскрываются.
Местное информагентство "Север-Пресс", ссылаясь на собственные источники, поясняет, что тело ребенка обнаружили в ручье.
Утром в среду в окружном управлении МВД информировали, что к полицейским обратилась жительница Приуральского района, сообщившая о пропаже дочери, которой в марте исполнилось 2 года. Согласно информации следственного управления, девочка вечером во вторник гуляла во дворе дома в селе Катравож, но не вернулась с прогулки.
В поисках ребенка участвовали спасатели, волонтеры, сотрудники администрации села, а также персонал местной школы и родственники пропавшей - всего около 60 человек.
Сотрудник Следственного комитета России
Вчера, 13:02
В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Источник РИА Новости в экстренных службах региона ранее уточнял, что село Катравож, где живет семья девочки, располагается на берегу реки, поэтому поиски ребенка идут также в прибрежной зоне.
Проверку в связи с инцидентом организовала также прокуратура Ямала, которая планирует оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
012841815
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ЯмалСледственный комитет России (СК РФ)Приуральский районПроисшествия
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