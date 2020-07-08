На Ямале пропавшую в сельской местности двухлетнюю девочку нашли мертвой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Пропавшая вечером во вторник двухлетняя девочка из села Катравож (ЯНАО) найдена мертвой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении Пропавшая вечером во вторник двухлетняя девочка из села Катравож (ЯНАО) найдена мертвой, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

"Нашли девочку без признаков жизни недалеко от места исчезновения", - сказал собеседник агентства. Другие подробности пока не раскрываются.

Местное информагентство "Север-Пресс", ссылаясь на собственные источники, поясняет, что тело ребенка обнаружили в ручье.

Утром в среду в окружном управлении МВД информировали, что к полицейским обратилась жительница Приуральского района , сообщившая о пропаже дочери, которой в марте исполнилось 2 года. Согласно информации следственного управления, девочка вечером во вторник гуляла во дворе дома в селе Катравож, но не вернулась с прогулки.

В поисках ребенка участвовали спасатели, волонтеры, сотрудники администрации села, а также персонал местной школы и родственники пропавшей - всего около 60 человек.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона ранее уточнял, что село Катравож, где живет семья девочки, располагается на берегу реки, поэтому поиски ребенка идут также в прибрежной зоне.