Контактов с Чехией в ближайшее время не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контактов с Чехией на высоком или высшем уровнях в ближайшее время не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется",- сказал он журналистам.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано. Сам советник вину не признает.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.