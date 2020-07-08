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Контактов с Чехией в ближайшее время не планируется, заявил Песков
Контактов с Чехией на высоком или высшем уровнях в ближайшее время не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:16
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
дмитрий песков
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, дмитрий песков, москва, чехия, сша, происшествия

Контактов с Чехией в ближайшее время не планируется, заявил Песков

13:16 08.07.2020
393
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контактов с Чехией на высоком или высшем уровнях в ближайшее время не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется",- сказал он журналистам.
Во вторник утром ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова по делу о госизмене до 6 сентября.
По словам адвоката задержанного, Ивана Павлова, Сафронов подозревается в связи с чешскими спецслужбами. При этом следствие, по словам Павлова, считает США конечными получателями секретных сведений от Сафронова.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано. Сам советник вину не признает.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
Вчера, 13:11
Рогозин не стал отвечать на вопросы по делу Сафронова
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Иван ПавловДмитрий ПесковМоскваЧехияСШАПроисшествия
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