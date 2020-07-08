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Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство
Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T15:44
анатолий шарий
алексей золотухин
владимир зеленский
харьков
испания
украина
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Напоминает анекдот про неуловимого Джо: - Это кто? Не уловимый Джо. Его что никто поймать не может? Просто он на фиг никому не нужен.....
52
А как Толя умилялся зеленским.Сколько его подписчиков, было послано им в бан и куда подальше.Кто хоть слово мог сказать про клоуна.Очень не адекватный и совсем не брат нам.Ну нисколько не жалко его и что с ним будет
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харьков
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
"Вова, выходи!": сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
"Вова, выходи!": сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
2020-07-08T13:16
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анатолий шарий, алексей золотухин, владимир зеленский, харьков, испания, украина, в мире

Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство

13:16 08.07.2020 (обновлено: 15:44 08.07.2020)
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© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий
© YouTube-канал Анатолий Шарий
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство.
Он опубликовал на своем канале в YouTube видео под названием "Офис президента заказал мою ликвидацию", в котором показал исписанные от руки бумаги. По словам блогера, это заявление в Моссос (полицию Каталонии), в котором некто Александр Золотухин признается, что получил заказ на "политическое убийство Шария".
Военнослужащие и демонстранты у здания украинского филиала Сбербанка в Харькове. 10 апреля 2017
25 июня, 21:36Сказано в эфире
В Харькове напали на сторонника блогера Шария. Что происходит на Украине?На Украине произошло нападение на сторонника блогера и политика Анатолия Шария. Неизвестные ночью избили битами члена его партии до полусмерти. Сейчас пострадавший находится в реанимации. "Все, Нацкорпус и офис президента решились на убийство. Выжил чудом", – написал Шарий в своем Telegram-канале

"Заказ им получен, как он указывает, от людей, которые имеют непосредственное отношение к офису президента Украины Зеленского", — сказал блогер.

Он добавил, что на Украине Золотухин считается преступником, которого разыскивают через Интерпол по статьям "Хулиганство", "Разбойное нападение" и "Похищение человека". Тем не менее, по словам Шария, не желая "стать убийцей", Золотухин дал показания испанской полиции. Блогер убежден, что этого человека хотели выставить главным виновником вероятного убийства, чтобы снять подозрение с "настоящего заказчика".
Он также показал в видео скриншоты переписок, в которых якобы идет речь о готовящемся преступлении, и заявил, что к этому причастен заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Итак, помощник заместителя главы администрации президента Украины обсуждает с двумя людьми, находящимися в розыске, проведение спецоперации относительно Анатолия Шария. <…> Помимо этих разговоров, велись разговоры о физическом устранении Анатолия Шария. И, без сомнения, эти разговоры у меня", — добавил Шарий.

В конце видео он потребовал официальных комментариев от офиса Зеленского.
Видео прокомментировал сам Кирилл Тимошенко. Он назвал заявления Шария смешными и предположил, что они вызваны желанием блогера поднять рейтинг его партии.
"Знаете, всегда легче прикрепиться к тому, у кого выше рейтинг и лучшие цифры. Он пытается прилепиться к Зеленскому и создать искусственный конфликт. Хотя на самом деле ни офису президента, ни президенту лично вообще неинтересно, кто такой Шарий, чем он занимается и так далее. Человек создает искусственный конфликт исключительно для рейтингов", — заявил Тимошенко "Украинской правде".
В середине июня сторонники партии Шария провели около офиса Зеленского в Киеве митинг. Они требовали от президента защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов либо уйти в отставку. В то же время радикалы устроили акцию против сторонников Шария и забросали их яйцами.
Позже Шарий рассказал, что в ночь на 25 июня в Харькове избили битами члена его партии, который в результате попал в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, виновным грозит до четырех лет лишения свободы.
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Анатолий ШарийАлексей ЗолотухинВладимир ЗеленскийХарьковИспанияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Напоминает анекдот про неуловимого Джо: - Это кто? Не уловимый Джо. Его что никто поймать не может? Просто он на фиг никому не нужен.....
8 июля, 14:13
Арсений Новиков
8500039
А как Толя умилялся зеленским.Сколько его подписчиков, было послано им в бан и куда подальше.Кто хоть слово мог сказать про клоуна.Очень не адекватный и совсем не брат нам.Ну нисколько не жалко его и что с ним будет
8 июля, 13:50
Sdox Ukrop
15610024
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