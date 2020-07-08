Официальный курс евро на четверг снизился на рубль

Очередные похороны доллара: на поминки "американца" позовут юань? В очередной раз аналитики предсказывают скорое обвальное падение доллара. На этот раз "американец" может не устоять на фоне ослабления мирового спроса и негативного прогноза для экономики США, следует из проведенного Reuters опроса.