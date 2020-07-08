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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200708/1574053964.html
Официальный курс евро на четверг снизился на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357674_0:52:3051:1768_1400x0_80_0_0_d3346da431264b5f44b5aba63715f7e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на рубль

13:15 08.07.2020 (обновлено: 14:01 08.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 99,14 копейки, составив 75,3636 рубля.
Американские доллары
3 июля, 20:02Акценты
Очередные похороны доллара: на поминки "американца" позовут юань?В очередной раз аналитики предсказывают скорое обвальное падение доллара. На этот раз "американец" может не устоять на фоне ослабления мирового спроса и негативного прогноза для экономики США, следует из проведенного Reuters опроса.
На прошлой неделе курс рубля обновил минимумы с весны на общем ухудшении аппетита к риску на мировых торговых площадках.

Ставки на валютные вклады

Согласно опросу РИА Новости, российские банки в ближайшее время не планируют пересматривать условия валютных депозитов для населения.
В России действует запрет на отрицательные ставки по депозитам. При этом в прошлом году крупные банки опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01 процента годовых или вовсе отказались от них. Некоторые игроки даже ввели комиссии за обслуживание счетов в евро для крупных клиентов — физлиц.
Мужчина в защитной маске у информационного табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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