Официальный курс евро на четверг снизился на рубль

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 99,14 копейки, составив 75,3636 рубля.
3 июля, 20:02АкцентыОчередные похороны доллара: на поминки "американца" позовут юань?В очередной раз аналитики предсказывают скорое обвальное падение доллара. На этот раз "американец" может не устоять на фоне ослабления мирового спроса и негативного прогноза для экономики США, следует из проведенного Reuters опроса.
На прошлой неделе курс рубля обновил минимумы с весны на общем ухудшении аппетита к риску на мировых торговых площадках.
Ставки на валютные вклады
Согласно опросу РИА Новости, российские банки в ближайшее время не планируют пересматривать условия валютных депозитов для населения.
В России действует запрет на отрицательные ставки по депозитам. При этом в прошлом году крупные банки опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01 процента годовых или вовсе отказались от них. Некоторые игроки даже ввели комиссии за обслуживание счетов в евро для крупных клиентов — физлиц.
1 июля, 02:20Эксперт рассказал, когда доллар снова подешевеет