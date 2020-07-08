https://ria.ru/20200708/1574053931.html
СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:15
2020-07-08T13:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий фадеев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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Денис Чистов
Надежда на амнистию - толчок к преступлению.
29
Serge Khon
признание провалов в "коронавирусной" блокаде
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РИА Новости
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571241847_0:14:2989:1695_1400x0_80_0_0_49635f03e5e516ba02bf0477b59afc47.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий фадеев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Совет по правам человека при президенте (СПЧ
) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушение режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
"Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет", — говорится в докладе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению правозащитников, Госдума
может издать акт о первой в России административной амнистии. Процедура полностью соответствует Конституции и не противоречит законодательству.
СПЧ также порекомендовал органам, в первую очередь Роспотребнадзору
, разработать и опубликовать официальные разъяснения на основе научных исследований о рисках заразиться коронавирусом на похоронах человека, умершего от COVID-19, а также рекомендации по организации таких церемоний.
Режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции в Москве и многих других российских регионах объявили в конце марта. Покидать квартиру разрешалось только для обращения за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для походов в ближайшие магазины и аптеки, выгула домашних животных и выноса мусора. Кроме того, гражданам можно было ездить на работу.
С 15 апреля для поездок по Москве на транспорте требовались цифровые пропуска, а с 1 июня в режиме эксперимента в городе ввели график прогулок.
Штрафы для граждан, пренебрегающих карантином, составляли от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч, от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Если указанные нарушения причинили вред здоровью человека или повлекли смерть, но не содержали признаков преступления, предусматривался административный штраф для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для ИП и юрлиц — от 500 тысяч до миллиона либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, в столице действовало наказание за несоблюдение режима повышенной готовности: штраф до четырех тысяч рублей, при повторении — до пяти тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.