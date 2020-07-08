СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию

"Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет", — говорится в докладе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в Москве и многих других российских регионах объявили в конце марта. Покидать квартиру разрешалось только для обращения за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для походов в ближайшие магазины и аптеки, выгула домашних животных и выноса мусора. Кроме того, гражданам можно было ездить на работу.

Штрафы для граждан, пренебрегающих карантином, составляли от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 до 150 тысяч, от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц. Если указанные нарушения причинили вред здоровью человека или повлекли смерть, но не содержали признаков преступления, предусматривался административный штраф для граждан — от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для ИП и юрлиц — от 500 тысяч до миллиона либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.