https://ria.ru/20200708/1574053802.html
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:14
2020-07-08T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Поскольку ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, но все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже дает повод для оптимистических прогнозов", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли идти по пути жестких ограничений в случае наступления второй волны коронавируса в РФ и будут ли снова даны регионам РФ полномочия о введении запретов и ограничений, Песков сказал: "Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе".
"Вы знаете, что в данном случае только штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счет. Это делает не администрация президента", - подчеркнул он. В связи с тем, что "ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается", "соответственно, и продолжаются полномочия глав регионов", добавил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.