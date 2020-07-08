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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574053802.html
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:14
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:14 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поскольку ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, но все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже дает повод для оптимистических прогнозов", - сказал Песков.
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Отвечая на вопрос о том, стоит ли идти по пути жестких ограничений в случае наступления второй волны коронавируса в РФ и будут ли снова даны регионам РФ полномочия о введении запретов и ограничений, Песков сказал: "Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе".
"Вы знаете, что в данном случае только штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счет. Это делает не администрация президента", - подчеркнул он. В связи с тем, что "ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается", "соответственно, и продолжаются полномочия глав регионов", добавил Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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