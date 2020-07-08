В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ситуация с Ситуация с коронавирусом дает повод для оптимистических прогнозов, но в некоторых регионах динамика еще не очень позитивная, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Поскольку ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается, хотя налицо тенденция улучшения этой ситуации, но все равно в некоторых регионах мы видим динамику, которую хотелось бы видеть лучше. Где-то она уже дает повод для оптимистических прогнозов", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли идти по пути жестких ограничений в случае наступления второй волны коронавируса в РФ и будут ли снова даны регионам РФ полномочия о введении запретов и ограничений, Песков сказал: "Решение на этот счет могут принимать в правительственном штабе".

"Вы знаете, что в данном случае только штаб полномочен принимать какие-то решения на этот счет. Это делает не администрация президента", - подчеркнул он. В связи с тем, что "ситуация, связанная с пандемией, так или иначе продолжается", "соответственно, и продолжаются полномочия глав регионов", добавил Песков.