Глава минздрава Архангельской области заразился коронавирусом

"Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов заболел коронавирусом. Тест на наличие коронавирусной инфекции Антон Александрович сделал после того, как это заболевание подтвердилось у одного из сотрудников ведомства, которое он возглавляет", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на оперштаб.

"При этом глава минздрава – человек стойкий, болезнь протекает у него на данный момент бессимптомно, он находится на амбулаторном лечении, в режиме самоизоляции. Исключены все контакты, как рабочие, так и личные. При этом с учетом того, что практика работы в режиме онлайн у нас уже наработана, министр не выпадает из рабочего процесса и находится на постоянной связи в режиме видеоконференцсвязи и по телефону", - сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.