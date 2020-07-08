Глава минздрава Архангельской области заразился коронавирусом

МУРМАНСК, 8 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов стал первым членом правительства региона, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, болезнь протекает бессимптомно, сообщили в пресс-службе облправительства.
"Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов заболел коронавирусом. Тест на наличие коронавирусной инфекции Антон Александрович сделал после того, как это заболевание подтвердилось у одного из сотрудников ведомства, которое он возглавляет", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на оперштаб.
"При этом глава минздрава – человек стойкий, болезнь протекает у него на данный момент бессимптомно, он находится на амбулаторном лечении, в режиме самоизоляции. Исключены все контакты, как рабочие, так и личные. При этом с учетом того, что практика работы в режиме онлайн у нас уже наработана, министр не выпадает из рабочего процесса и находится на постоянной связи в режиме видеоконференцсвязи и по телефону", - сообщил руководитель регионального оперативного штаба Артем Вахрушев.
Он добавил, что в рамках эпидрасследования сейчас проходят тестирование сотрудники правительства, которые контактировали с инфицированными. Вахрушев пояснил, что в здании правительства абсолютное большинство мероприятий проходит в режиме видеоконференцсвязи на протяжении уже трех месяцев, кроме того, соблюдается масочный режим, что позволяет властям рассчитывать на то, что риск распространения инфекции минимальный.
В пресс-службе отмечают, что это первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией среди членов правительства Архангельской области. Как подчеркнули в правительстве, работа продолжается в штатном режиме. Все мероприятия проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.