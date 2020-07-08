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Песков оценил перспективы проведения "нормандского саммита"
Проведение саммита в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по Донбассу в скором времени возможно, но лишь при выполнении парижских договоренностей,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:11
ян хеккер
ситуация в днр и лнр
андрей ермак
"нормандская четверка"
донецкая народная республика
дмитрий козак
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353
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ян хеккер, ситуация в днр и лнр, андрей ермак, "нормандская четверка", донецкая народная республика, дмитрий козак, оон, берлин (город), украина, в мире

Песков оценил перспективы проведения "нормандского саммита"

13:11 08.07.2020
930
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Проведение саммита в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по Донбассу в скором времени возможно, но лишь при выполнении парижских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно сказать однозначно, что при выполнении парижских договоренностей возможно скорое проведение саммита в "нормандском формате". Ключевой фразой является именно при выполнении парижских договоренностей", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Козак
4 июля, 00:50
Козак: говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано"
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
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В минувшую пятницу в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе, но говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано".
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Ян ХеккерСитуация в ДНР и ЛНРАндрей Ермак"Нормандская четверка"Донецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакООНБерлин (город)УкраинаВ мире
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