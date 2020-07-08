В Кремле исключили возможность введения в заблуждение по делу Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил возможность введения Кремля в заблуждение по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и заявил, что в Кремле исходят из того, что обвинения не связаны с его журналистской деятельностью.

Ранее Песков заявил журналистам, что задержание Сафронова, которого подозревают в госизмене, не связано, насколько известно Кремлю, с его журналистской деятельностью.

"Я это исключаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли, что органы, которые занимаются делом Сафронова, ранее ввели пресс-секретаря главы государства в заблуждение.

"И по-прежнему мы исходим из того, что это не связано с его журналисткой деятельностью ",- добавил Песков.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.