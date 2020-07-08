Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574053480.html
СМИ: в Нидерландах во время протеста полиция арестовала десятки фермеров
Полиция арестовала десятки фермеров, которые в знак протеста заблокировали проезд на завод по переработке отходов, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:09
фрисландия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_0:164:3078:1895_1400x0_80_0_0_f0f03918795e8a8b3790f1ee934e54ec.jpg
https://ria.ru/20200708/1574033940.html
фрисландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_0:164:3078:1895_1400x0_80_0_0_f0f03918795e8a8b3790f1ee934e54ec.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_166:0:2897:2048_1400x0_80_0_0_ba866377bca8a25ede3983d285fb44d8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_507:0:2555:2048_1400x0_80_0_0_ef2d360352d7f2b517628c8820b73b16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фрисландия, в мире

СМИ: в Нидерландах во время протеста полиция арестовала десятки фермеров

13:09 08.07.2020
692
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полиция арестовала десятки фермеров, которые в знак протеста заблокировали проезд на завод по переработке отходов, сообщает портал NL Times.
Полиция арестовала фермеров в среду утром в провинции Дренте за нарушение запрета на протесты с использованием сельскохозяйственной техники. Десятки единиц техники и машин перекрыли дорогу к компании по переработке отходов Attero в городе Вейстер, сообщила полиция.
Дренте, Гронинген и Фрисландия решили временно запретить протестовать с использованием сельскохозяйственно техники. Согласно местным правоохранителям, о таких протестах в последние дни не объявлялось заранее, что не позволяет обеспечить безопасность. Запрет действует по меньшей мере до понедельника.
Участники протестов в Белграде после введения комендантского часа
Вчера, 03:56Распространение нового коронавируса
В Сербии протестующие из-за мер против COVID-19 прорвались в парламент
С прошлой недели фермеры протестуют против планов министра сельского хозяйства Каролы Скаутхен с сентября запретить добавлять протеин в корм животных, чтобы снизить выбросы оксида азота в атмосферу.
280123
Обсудить 0
ФрисландияВ мире
Рекомендуем
Узбекистан
В Узбекистане ограничат движение транспорта из-за COVID-19
Искусственный интеллект
В России разработан биоморфный нейропроцессор. Сделан шаг к сильному ИИ
Владимир Нестеров в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила возможность возобновления международного туризма
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности
Электронный терминал оплаты
Эксперты подсказали, как сэкономить на денежных переводах
Певец и музыкант Андрей Макаревич
"Машина времени" даст концерт на парковке в "Лужниках"
Певица Рита Дакота
Экс-участница "Фабрики звезд" жестко раскритиковала победительницу шоу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил перспективы проведения "нормандского саммита"
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
В Кремле исключили возможность введения в заблуждение по делу Сафронова
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Автомобиль Прокуратуры России
На Ямале пропавшую в сельской местности двухлетнюю девочку нашли мертвой
Страны мира. Италия
В Италии арестовали предполагаемого сторонника ИГ*
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния