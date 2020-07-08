СМИ: в Нидерландах во время протеста полиция арестовала десятки фермеров

Полиция арестовала фермеров в среду утром в провинции Дренте за нарушение запрета на протесты с использованием сельскохозяйственной техники. Десятки единиц техники и машин перекрыли дорогу к компании по переработке отходов Attero в городе Вейстер, сообщила полиция.