СМИ: в Нидерландах во время протеста полиция арестовала десятки фермеров

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полиция арестовала десятки фермеров, которые в знак протеста заблокировали проезд на завод по переработке отходов, сообщает портал NL Times.
Полиция арестовала фермеров в среду утром в провинции Дренте за нарушение запрета на протесты с использованием сельскохозяйственной техники. Десятки единиц техники и машин перекрыли дорогу к компании по переработке отходов Attero в городе Вейстер, сообщила полиция.
Дренте, Гронинген и Фрисландия решили временно запретить протестовать с использованием сельскохозяйственно техники. Согласно местным правоохранителям, о таких протестах в последние дни не объявлялось заранее, что не позволяет обеспечить безопасность. Запрет действует по меньшей мере до понедельника.
С прошлой недели фермеры протестуют против планов министра сельского хозяйства Каролы Скаутхен с сентября запретить добавлять протеин в корм животных, чтобы снизить выбросы оксида азота в атмосферу.