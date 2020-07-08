Песков оценил реакцию журналистов на дело Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мнения журналистов о деле советника гендиректора " Мнения журналистов о деле советника гендиректора " Роскосмоса " и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не являются общественным резонансом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отметив, что к мнению журналистов относятся с большим вниманием.

Отвечая на вопрос о том, в курсе ли президент ситуации и общественного резонанса в связи с делом Сафронова, Песков отметил, что не надо путать общественный резонанс с резонансом СМИ.

"Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению тех журналистов, которые они публикуют. Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом", - уточнил Песков.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".

В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.