https://ria.ru/20200708/1574053432.html
Песков оценил реакцию журналистов на дело Сафронова
Мнения журналистов о деле советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не являются общественным... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:08
2020-07-08T13:08
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://ria.ru/20200708/1574041319.html
https://ria.ru/20200708/1574039467.html
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_326e932c78c28e61b8ff5dbd65e23ec0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_477:0:2525:2048_1400x0_80_0_0_8be92d4395b6de1916de0f5d7936ba55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Мнения журналистов о деле советника гендиректора "Роскосмоса
" и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не являются общественным резонансом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, отметив, что к мнению журналистов относятся с большим вниманием.
Отвечая на вопрос о том, в курсе ли президент ситуации и общественного резонанса в связи с делом Сафронова, Песков отметил, что не надо путать общественный резонанс с резонансом СМИ.
"Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению тех журналистов, которые они публикуют. Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом", - уточнил Песков.
Во вторник Лефортовский суд Москвы
арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ
, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина
подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США
. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.