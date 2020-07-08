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Песков оценил реакцию журналистов на дело Сафронова
Мнения журналистов о деле советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не являются общественным... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:08
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
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353
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

Песков оценил реакцию журналистов на дело Сафронова

13:08 08.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мнения журналистов о деле советника гендиректора "Роскосмоса" и бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова не являются общественным резонансом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что к мнению журналистов относятся с большим вниманием.
Отвечая на вопрос о том, в курсе ли президент ситуации и общественного резонанса в связи с делом Сафронова, Песков отметил, что не надо путать общественный резонанс с резонансом СМИ.
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Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
"Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению тех журналистов, которые они публикуют. Это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений, которые не нужно называть общественным резонансом", - уточнил Песков.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
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Глава МВД Чехии отказался от комментариев по делу Сафронова
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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