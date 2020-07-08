В Кремле прокомментировали идею перенести День России на 1 июля

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Кремле не обсуждали новую инициативу о возможности переноса празднования Дня России на 1 июля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее с этой идеей выступила член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, нынешняя дата — 12 июня — у многих вызывает ассоциации с распадом Советского Союза.
День России
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Двенадцатого июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, через два года дата стала праздничной, сегодняшнее название — День России — появилось в 1998-м.
В Госдуме назвали предложение не лишенным логики. Так, член комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что 1 июля, когда состоялось голосование по поправке в Конституцию, — "историческая дата для современной и будущей России". По его мнению, этот день достоин того, чтобы быть включенным в календарь праздников. При этом депутат подчеркнул, что нужно узнать и мнение общества по этому вопросу.
Кроме того, на прошлой неделе высказывались пожелания о переносе на 1 июля празднования Дня Конституции, который сейчас отмечают 12 декабря.