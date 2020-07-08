Песков прокомментировал несогласие ряда СМИ с делом Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Материалы СМИ в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы " Материалы СМИ в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы " Роскосмоса " Ивана Сафронова основаны на эмоциях, надо оставить дело на усмотрение суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет. Но эти материалы журналистские, в основном основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки", - ответил Песков на вопрос журналистов, о чем говорит Кремлю недоверие ряда СМИ к информации о сотрудничестве Сафронова с иностранной разведкой.

Есть, по словам Пескова, обвинения, также есть результаты работы специальных служб.

"Решение будет приниматься в суде", - добавил Песков.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.