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Песков прокомментировал несогласие ряда СМИ с делом Сафронова
Материалы СМИ в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова основаны на эмоциях, надо оставить дело на усмотрение суда,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:06
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

Песков прокомментировал несогласие ряда СМИ с делом Сафронова

13:06 08.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Материалы СМИ в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова основаны на эмоциях, надо оставить дело на усмотрение суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет. Но эти материалы журналистские, в основном основываются на эмоциях. Они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки", - ответил Песков на вопрос журналистов, о чем говорит Кремлю недоверие ряда СМИ к информации о сотрудничестве Сафронова с иностранной разведкой.
Есть, по словам Пескова, обвинения, также есть результаты работы специальных служб.
"Решение будет приниматься в суде", - добавил Песков.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 12:27
Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Вчера, 10:17
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
42100011
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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