В Кремле прокомментировали найм Сафронова в "Роскосмос"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , говоря о деле Ивана Сафронова, заявил, что не вправе обсуждать, какие проверки осуществляются при найме сотрудников в " Роскосмос " и какие должности там подразумевают допуск к гостайне.

"Мне неправильно было бы говорить о рекрутинге "Роскосмоса" и каким-то образом его комментировать, или других ведомств. Единственное, что могу сказать, существуют разные ведомства, разный режим набора на разные должности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проверках Сафронова службами безопасности при найме в "Роскосмос".

Он уточнил, что есть должности, которые подразумевают допуск к гостайне, а есть должности, которые не подразумевают таковой. "Как и во многих ведомствах. Это обычная практика", - добавил Песков.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.