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В Кремле прокомментировали найм Сафронова в "Роскосмос"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле Ивана Сафронова, заявил, что не вправе обсуждать, какие проверки осуществляются при найме... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:06
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
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353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сша, происшествия

В Кремле прокомментировали найм Сафронова в "Роскосмос"

13:06 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле Ивана Сафронова, заявил, что не вправе обсуждать, какие проверки осуществляются при найме сотрудников в "Роскосмос" и какие должности там подразумевают допуск к гостайне.
"Мне неправильно было бы говорить о рекрутинге "Роскосмоса" и каким-то образом его комментировать, или других ведомств. Единственное, что могу сказать, существуют разные ведомства, разный режим набора на разные должности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных проверках Сафронова службами безопасности при найме в "Роскосмос".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 12:27
Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова
Он уточнил, что есть должности, которые подразумевают допуск к гостайне, а есть должности, которые не подразумевают таковой. "Как и во многих ведомствах. Это обычная практика", - добавил Песков.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 10:07Сказано в эфире
"Вопросы к следствию". Адвокат Сафронова рассказал о ходе делаОбвинение Ивану Сафронову предъявят в понедельник, 13 июля, рассказал в эфире радио Sputnik его адвокат Иван Павлов.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковСШАПроисшествия
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