В Кремле не знают сути обвинений в адрес Сафронова

"Виновность того или иного человека может признать только суд. До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом. Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать", - заявил Песков журналистам.