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В Кремле не знают сути обвинений в адрес Сафронова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов - профессиональный журналист, но суть предъявляемых... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:06
иван сафронов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

В Кремле не знают сути обвинений в адрес Сафронова

13:05 08.07.2020 (обновлено: 13:06 08.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / Перейти в фотобанкИван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде
© РИА Новости / Пресс-служба Лефортовского суда Москвы
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов - профессиональный журналист, но суть предъявляемых ему обвинений неизвестна, и только суд, имея все доказательства, может разобраться в деле.
"Виновность того или иного человека может признать только суд. До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом. Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать", - заявил Песков журналистам.
Песков уточнил, что президент имеет возможность запросить дополнительную информацию о деле Сафронова, но это не тема для президента.
"У президента, безусловно, есть такая возможность, но, во-первых, это не тема для президента, это никак не тема для президента, и второе – идет следствие, предстоит суд, здесь почему мы априори исходим из какого-то недоверия?" - отметил он.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Вчера, 12:27
Рогозин не стал отвечать на вопросы о деле Сафронова
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 12:49
В ОБСЕ надеются, что арест Сафронова не связан с его работой журналистом
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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