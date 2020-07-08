В Кремле не знают сути обвинений в адрес Сафронова

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов - профессиональный журналист, но суть предъявляемых ему обвинений неизвестна, и только суд, имея все доказательства, может разобраться в деле.
"Виновность того или иного человека может признать только суд. До начала суда писать мнения о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом. Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, мы высоко ценим его журналистский талант, но мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать", - заявил Песков журналистам.
Песков уточнил, что президент имеет возможность запросить дополнительную информацию о деле Сафронова, но это не тема для президента.
"У президента, безусловно, есть такая возможность, но, во-первых, это не тема для президента, это никак не тема для президента, и второе – идет следствие, предстоит суд, здесь почему мы априори исходим из какого-то недоверия?" - отметил он.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.