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В Италии арестовали предполагаемого сторонника ИГ*
Миланские карабинеры арестовали принявшего ислам итальянца по обвинению в религиозной пропаганде в преступных целях. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:05
исламское государство
милан
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
исламское государство, милан

В Италии арестовали предполагаемого сторонника ИГ*

13:05 08.07.2020
100
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
РИМ, 8 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Миланские карабинеры арестовали принявшего ислам итальянца по обвинению в религиозной пропаганде в преступных целях.
Следователи антитеррористического управления карабинеров посчитали 38-летнего мужчину представляющим опасность, поскольку его круг общения "как на национальном, так и международном уровнях состоял из сети людей, занимающихся систематической пропагандой в пользу "Исламского государства"* через посты и комментарии в социальных сетях".
Житель Милана стал разделять идеи радикального ислама с 2015 года.
Сотрудник ФСБ России
7 июля, 14:47
На Алтае задержали потенциального сторонника ИГ*
Арестованный под именем "Исса" посещал исламский культурный центр Милана. В ходе расследования выяснилось, что экстремистские идеи он распространял в том числе среди двух подростков из того же учреждения.
*Террористическая организация,запрещенная в России
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Исламское государствоМилан
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