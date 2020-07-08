В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым

"К сожалению, поисковые мероприятия не увенчались успехом. Один из водолазов обнаружил тело ребенка в акватории. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинского исследования", — сказал собеседник агентства.

"В ходе доследственной проверки в том числе будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти. Также следователями СКР выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии", — отмечается в сообщении.