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В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым
Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T16:49
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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екатеринбург
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым

13:02 08.07.2020 (обновлено: 16:49 08.07.2020)
117566
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ребенок пропал вечером 7 июля. Как ранее рассказывал Горелых, сотрудники полиции при изучении съемки с камер видеонаблюдения увидели, как мальчик то приближается к водоему, то убегает, а затем его след теряется. Поиском ребенка занимались сотрудники полиции, МЧС и следователи.

"К сожалению, поисковые мероприятия не увенчались успехом. Один из водолазов обнаружил тело ребенка в акватории. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинского исследования", — сказал собеседник агентства.

Автомобиль Прокуратуры России
Вчера, 10:12
В Свердловской области девятилетний мальчик пропал на озере Балтым
СУ СК по Свердловской области информирует, что по факту произошедшего началась доследственная проверка.
"В ходе доследственной проверки в том числе будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти. Также следователями СКР выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии", — отмечается в сообщении.
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Валерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
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