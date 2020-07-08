В Свердловской области пропавшего на озере мальчика нашли мертвым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Девятилетний мальчик, пропавший во время отдыха с семьей на озере Балтым под Екатеринбургом, найден мертвым в акватории водоема, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ребенок пропал вечером 7 июля. Как ранее рассказывал Горелых, сотрудники полиции при изучении съемки с камер видеонаблюдения увидели, как мальчик то приближается к водоему, то убегает, а затем его след теряется. Поиском ребенка занимались сотрудники полиции, МЧС и следователи.
"К сожалению, поисковые мероприятия не увенчались успехом. Один из водолазов обнаружил тело ребенка в акватории. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинского исследования", — сказал собеседник агентства.
СУ СК по Свердловской области информирует, что по факту произошедшего началась доследственная проверка.
"В ходе доследственной проверки в том числе будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти. Также следователями СКР выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии", — отмечается в сообщении.