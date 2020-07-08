Путин встретится с председателем Промсвязьбанка Фрадковым

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, в ходе которого обсудит банковское обеспечение оборонно-промышленного комплекса РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что Путин в среду будет работать в Кремле, у него намечен ряд совещаний.
"Одно из них будет по вопросам банковского обеспечения нашего оборонно-промышленного комплекса. Будет его встреча с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Специальным учреждением, которое ориентируется на наш ОПК. Ряд других встреч уже в закрытом режиме у президента", - рассказал Песков о рабочем графике Путина.
Он отметил, что также сегодня продолжится "достаточно интенсивный трафик международных телефонных разговоров". Песков пообещал давать соответствующую информацию.
12 декабря 2019, 13:41Госдума наделила Промсвязьбанк статусом опорного банка ОПК