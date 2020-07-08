Путин встретится с председателем Промсвязьбанка Фрадковым

"Одно из них будет по вопросам банковского обеспечения нашего оборонно-промышленного комплекса. Будет его встреча с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Специальным учреждением, которое ориентируется на наш ОПК. Ряд других встреч уже в закрытом режиме у президента", - рассказал Песков о рабочем графике Путина.