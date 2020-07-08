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Путин встретится с председателем Промсвязьбанка Фрадковым
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, в ходе которого обсудит банковское обеспечение... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:02
петр фрадков
промсвязьбанк
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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петр фрадков, промсвязьбанк, дмитрий песков, владимир путин, экономика

Путин встретится с председателем Промсвязьбанка Фрадковым

13:02 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Президент РФ Владимир Путин и председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым, в ходе которого обсудит банковское обеспечение оборонно-промышленного комплекса РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что Путин в среду будет работать в Кремле, у него намечен ряд совещаний.
"Одно из них будет по вопросам банковского обеспечения нашего оборонно-промышленного комплекса. Будет его встреча с председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Специальным учреждением, которое ориентируется на наш ОПК. Ряд других встреч уже в закрытом режиме у президента", - рассказал Песков о рабочем графике Путина.
Он отметил, что также сегодня продолжится "достаточно интенсивный трафик международных телефонных разговоров". Песков пообещал давать соответствующую информацию.
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12 декабря 2019, 13:41
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Петр ФрадковПромсвязьбанкДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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