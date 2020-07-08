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Модернизированный SSJ100 получит российскую навигационную систему
Московский институт электромеханики и автоматики (входит в КРЭТ "Ростеха") передал "Региональным самолетам" новую инерциальную навигационную систему, которую... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:01
sukhoi superjet 100 (ssj100)
объединенная двигателестроительная корпорация
концерн радиоэлектронные технологии
sukhoi superjet
ростех
технологии
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
sukhoi superjet 100 (ssj100), объединенная двигателестроительная корпорация, концерн радиоэлектронные технологии, sukhoi superjet, ростех, технологии

Модернизированный SSJ100 получит российскую навигационную систему

13:01 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский институт электромеханики и автоматики (входит в КРЭТ "Ростеха") передал "Региональным самолетам" новую инерциальную навигационную систему, которую планируется устанавливать на модернизированный SSJ100, сообщили журналистам в пресс-службе КРЭТ.
"Систему планируется устанавливать на обновленную версию самолета Superjet (проект SSJ-New). В настоящее время на серийных самолетах SSJ100 устанавливаются системы зарубежного производства", - сказали в пресс-службе.
Навигационная система предназначена для точного определения местоположения самолета и параметров его движения. Основная особенность инерциальных систем – полная автономность, то есть независимость от наземных и космических источников сигналов.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в конце прошлого года в интервью РИА Новости сообщал, что российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов.
До этого заместитель гендиректора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Юрий Шмотин в интервью агентству рассказал, что задел для создания отечественного двигателя для самолета Sukhoi Superjet создается и, если будет контракт, силовую установку создадут в обозримые сроки. По его словам, чтобы создать двигатель, который по топливной эффективности будет конкурировать с SaM146 и при этом иметь близкий к нему диаметр, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14.
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево в Москве
6 июля, 14:16
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3010003
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Объединенная двигателестроительная корпорацияКонцерн Радиоэлектронные технологииSukhoi SuperjetРостехТехнологии
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