Около пяти тысяч человек обратились в ЕР за неделю по трудовым правам

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек обратились в "Единую Россию" за неделю по вопросам защиты трудовых прав, сообщили в пресс-службе партии.
"За пять рабочих дней в общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева с вопросами о защите трудовых прав обратились около пяти тысяч человек", - говорится в сообщении.
Неделя тематических приемов проходила в регионах РФ с 29 июня по 3 июля. Уточняется, что с обращениями граждан работали более 1,5 тысяч депутатов различного уровня. Как отметила председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, неделя приемов показала, что люди нуждаются в правовой поддержке. По словам Одинцовой, ряд обращений удалось решить уже в течение недели приемов. Также в партию поступали предложения к законопроекту об изменении Трудового кодекса, который "Единая Россия" внесла в Госдуму в середине июня.
"Граждане предложили внести изменения в классификатор профессий, что даст дополнительные правовые гарантии целому ряду сотрудников, например, логопедам. Поступили предложения об организации отпусков для родителей детей-инвалидов в том числе и после достижения ими совершеннолетия. Одно из предложений касалось изменения понятия "последний рабочий день", чтобы люди могли своевременно вставать на учет как безработные", - цитирует Одинцову пресс-служба ЕР.
Все инициативы ЕР передаст председателю партии Дмитрию Медведеву и фракции ЕР в Госдуме, в том числе, для доработки законопроекта об изменениях в Трудовой кодекс ко второму чтению.