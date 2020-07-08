Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574052743.html
Около пяти тысяч человек обратились в ЕР за неделю по трудовым правам
Порядка 5 тысяч человек обратились в "Единую Россию" за неделю по вопросам защиты трудовых прав, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:57
максим одинцов
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1400x0_80_0_0_480d5d05f182363aeaa16d16492bc2a8.jpg
https://ria.ru/20200706/1573938885.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_0:406:2917:2047_1400x0_80_0_0_480d5d05f182363aeaa16d16492bc2a8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_187:0:2916:2047_1400x0_80_0_0_92309c8b0cc8bf841d605ca4d4a8b2fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/137006/45/1370064547_528:0:2575:2047_1400x0_80_0_0_9bdd6cb1c677b6a97c4176d282097bb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим одинцов, госдума рф, единая россия, общество

Около пяти тысяч человек обратились в ЕР за неделю по трудовым правам

12:57 08.07.2020
37
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Порядка 5 тысяч человек обратились в "Единую Россию" за неделю по вопросам защиты трудовых прав, сообщили в пресс-службе партии.
"За пять рабочих дней в общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева с вопросами о защите трудовых прав обратились около пяти тысяч человек", - говорится в сообщении.
Неделя тематических приемов проходила в регионах РФ с 29 июня по 3 июля. Уточняется, что с обращениями граждан работали более 1,5 тысяч депутатов различного уровня. Как отметила председатель комиссии президиума генсовета ЕР по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова, неделя приемов показала, что люди нуждаются в правовой поддержке. По словам Одинцовой, ряд обращений удалось решить уже в течение недели приемов. Также в партию поступали предложения к законопроекту об изменении Трудового кодекса, который "Единая Россия" внесла в Госдуму в середине июня.
"Граждане предложили внести изменения в классификатор профессий, что даст дополнительные правовые гарантии целому ряду сотрудников, например, логопедам. Поступили предложения об организации отпусков для родителей детей-инвалидов в том числе и после достижения ими совершеннолетия. Одно из предложений касалось изменения понятия "последний рабочий день", чтобы люди могли своевременно вставать на учет как безработные", - цитирует Одинцову пресс-служба ЕР.
Все инициативы ЕР передаст председателю партии Дмитрию Медведеву и фракции ЕР в Госдуме, в том числе, для доработки законопроекта об изменениях в Трудовой кодекс ко второму чтению.
Официальный интернет-портал государственных услуг
6 июля, 11:06
Правительство проработает тему обмена трудовыми документами на Госуслугах
000000
Обсудить 0
Максим ОдинцовГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла законопроект о возможности получать патенты онлайн
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме попросили проверить законность рекомендаций по выплатам медикам
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Глава минздрава Архангельской области заразился коронавирусом
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Володин рассказал, сколько депутатов перенесли COVID-19
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
СФ одобрил закон об участии социальных НКО в госзаказах на оказание услуг
Тула
В Тульской области число жертв коронавируса достигло 137
Британский кот
В ОНФ предложили создать единую базу домашних животных
Красная площадь в Москве
В Кремле прокомментировали идею перенести День России на 1 июля
Здание Совета Федерации РФ
СФ упростил получение гражданства иностранцами с трудоспособными детьми
Евгений Ревенко
ЕР посоветовала США тратить средства на улучшение здравоохранения
Одно из сел в Крыму
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
Актер Михаил Ефремов
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Съезд партии Единая Россия
"Единая Россия" выдвинула кандидатов на пост главы Югры
Здание Совета Федерации
СФ одобрил закон о праве кабмина давать отсрочку на маркировку лекарств
Место аварийного разлива нефтепродуктов на территории Северного филиала АО Красноярскнефтепродукт, расположенного в селе Абалаково Енисейского района
Совфед одобрил закон о ликвидации последствий при разливе нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния