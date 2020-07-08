ФосАгро: зеленая химия - драйвер устойчивого технологического прогресса

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Зеленая химия является драйвером устойчивого технологического прогресса, заявил генеральный директор российской компании ФосАгро Зеленая химия является драйвером устойчивого технологического прогресса, заявил генеральный директор российской компании ФосАгро Андрей Гурьев

"В компании ФосАгро понимают, что поддержка науки и образования – это долгосрочная инвестиция в будущее нашей планеты. Это залог объединения усилий для получения новых знаний, залог достижения Целей устойчивого развития ООН. Поэтому мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с UNESCO и IUPAC в проекте "Зеленая химия для жизни", большое значение придаем Летним школам по зеленой химии", - сказал Гурьев на церемонии открытия Летней школы Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) по зеленой химии.

Генеральный директор ФосАгро считает, что проведение Летней школы по Зелёной химии является отличной возможностью для молодых ученых собраться вместе на одной площадке, чтобы обсудить свои проекты и научные идеи.

Гурьев призвал участников Летней школы воспользоваться предоставленным шансом найти команду единомышленников для совместной работы, обменяться опытом в области Зеленой химии и вместе бросить вызов таким глобальным проблемам как изменение климата, утилизация мусора, сохранение биоразнообразия на планете. .