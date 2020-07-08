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ФосАгро: зеленая химия - драйвер устойчивого технологического прогресса
Зеленая химия является драйвером устойчивого технологического прогресса, заявил генеральный директор российской компании ФосАгро Андрей Гурьев. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:57
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

ФосАгро: зеленая химия - драйвер устойчивого технологического прогресса

12:57 08.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Зеленая химия является драйвером устойчивого технологического прогресса, заявил генеральный директор российской компании ФосАгро Андрей Гурьев.
"В компании ФосАгро понимают, что поддержка науки и образования – это долгосрочная инвестиция в будущее нашей планеты. Это залог объединения усилий для получения новых знаний, залог достижения Целей устойчивого развития ООН. Поэтому мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с UNESCO и IUPAC в проекте "Зеленая химия для жизни", большое значение придаем Летним школам по зеленой химии", - сказал Гурьев на церемонии открытия Летней школы Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) по зеленой химии.
Генеральный директор ФосАгро считает, что проведение Летней школы по Зелёной химии является отличной возможностью для молодых ученых собраться вместе на одной площадке, чтобы обсудить свои проекты и научные идеи.
Гурьев призвал участников Летней школы воспользоваться предоставленным шансом найти команду единомышленников для совместной работы, обменяться опытом в области Зеленой химии и вместе бросить вызов таким глобальным проблемам как изменение климата, утилизация мусора, сохранение биоразнообразия на планете. .
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
Вчера, 12:20
ФосАгро вновь станет генпартнером "Всероссийского дня поля"
Как сообщает пресс-служба ФосАгро, компания традиционно выступила в качестве генерального партнера Летней школы, которая в этом году принимает рекордное число участников – более 200 аспирантов и молодых ученых, занимающихся инновационными разработками на основе принципов устойчивого развития, около 40 ведущих профессоров и преподавателей из 45 стран.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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