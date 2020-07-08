https://ria.ru/20200708/1574052645.html
ЕР посоветовала США тратить средства на улучшение здравоохранения
США стоит тратить средства на улучшение своей системы здравоохранения и на преодоление расовой дискриминации, а не на написание негативных материалов о России,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:56
2020-07-08T12:56
евгений ревенко
госдума рф
единая россия
великобритания
германия
сша
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений ревенко, госдума рф, единая россия, великобритания, германия, сша, в мире
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США
стоит тратить средства на улучшение своей системы здравоохранения и на преодоление расовой дискриминации, а не на написание негативных материалов о России, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России
", член комитета Госдумы
по информполитике Евгений Ревенко
.
Ранее исследование, проведенное специалистами МИА "Россия сегодня", показало, что больше половины (58%) сообщений ведущих американских СМИ о реагировании России на пандемию коронавируса носит негативный характер и лишь 4% – позитивный. В ФРГ и Великобритании разброс составляет 44% к 1% и 38% к 1% соответственно.
"Мы научились иметь дело с такими вызовами, успешно с ним справляемся, отстаивая свои национальные интересы, и не позволяем безнаказанно и бесконтрольно играть на нашем информационном поле. Как ни стараются, ничего у них не выходит. Пустая трата денег. Лучше бы направили эти средства на совершенствование своей системы здравоохранения и преодоление расовой дискриминации", - прокомментировал результаты исследования Ревенко.
Он отметил, что исследование подтверждает мнение об ангажированности американских СМИ в оценке происходящего в России. По словам Ревенко, здесь имеет место "попытка найти соринку в чужом глазу, когда в собственном застряло бревно". Депутат напомнил, что США столкнулись с едва ли не самой высокой смертностью от COVID-19, что говорит о "серьезных проблемах в системе здравоохранения".
"Все это говорит о целенаправленной подрывной информационной работе, с которой нам приходится иметь дело", - отметил Ревенко.
При этом Россия уже давно научилась справляться с такими вызовами, подчеркнул депутат ГД.