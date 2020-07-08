ЕР посоветовала США тратить средства на улучшение здравоохранения

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США стоит тратить средства на улучшение своей системы здравоохранения и на преодоление расовой дискриминации, а не на написание негативных материалов о России, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета " Единой России ", член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко

Ранее исследование, проведенное специалистами МИА "Россия сегодня", показало, что больше половины (58%) сообщений ведущих американских СМИ о реагировании России на пандемию коронавируса носит негативный характер и лишь 4% – позитивный. В ФРГ и Великобритании разброс составляет 44% к 1% и 38% к 1% соответственно.

"Мы научились иметь дело с такими вызовами, успешно с ним справляемся, отстаивая свои национальные интересы, и не позволяем безнаказанно и бесконтрольно играть на нашем информационном поле. Как ни стараются, ничего у них не выходит. Пустая трата денег. Лучше бы направили эти средства на совершенствование своей системы здравоохранения и преодоление расовой дискриминации", - прокомментировал результаты исследования Ревенко.

Он отметил, что исследование подтверждает мнение об ангажированности американских СМИ в оценке происходящего в России. По словам Ревенко, здесь имеет место "попытка найти соринку в чужом глазу, когда в собственном застряло бревно". Депутат напомнил, что США столкнулись с едва ли не самой высокой смертностью от COVID-19, что говорит о "серьезных проблемах в системе здравоохранения".

"Все это говорит о целенаправленной подрывной информационной работе, с которой нам приходится иметь дело", - отметил Ревенко.