Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"

"В основном просто идет откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут... Будем продолжать разоблачать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.