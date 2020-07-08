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Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"
ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T14:26
конституция рф
медиавойны
элла памфилова
вциом
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https://ria.ru/20200707/1573995139.html
Все прошло без особых замечаний, согласно законодательства. Нарушений, могущих повлиять на результат, или отмену, не выявлено. Явка высочайшая, доверие голосованию народ выразил явкой и голосованием, вне зависимости от "ЗА", или "ПРОТИВ". И это все несмотря на хакерские атаки, провокации и фейки. Действительно, ЦИК обеспечил волеизьявление народа.
56
Да мы помним ее первое обещание - обеспечить честные выборы. Судя по последнему варианту и результату голосования, она превзошла все ожидания.
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10
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:37:1972:1146_1400x0_80_0_0_cc52fea1924129b7ab62f08245f22e45.jpg
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60
конституция рф, медиавойны, элла памфилова, вциом

Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"

12:57 08.07.2020 (обновлено: 14:26 08.07.2020)
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"В основном просто идет откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут... Будем продолжать разоблачать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она пообещала, что ЦИК будет отвечать на ложь конкретными опровержениями.
"Мы не будем сидеть и слушать, как на нас выливаются потоки лжи. Не опустимся до того уровня, на который вышли наши оппоненты, переходя на личные оскорбления. Мы просто будем отвечать на конкретную ложь конкретным опровержением фактов", - заверила председатель ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
7 июля, 11:21Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
Памфилова также прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 86% опрошенных положительно оценили предложенные ЦИК процедуры голосования.
"Значит, наши все усилия были не зря, люди их оценили, они оценили, что у них было больше возможностей, чем когда-либо выбрать время удобное для голосования, выбрать место, где им удобно голосовать, выбрать способ... Это реальный опрос, это срез общества. Я думаю, будут другие опросы проводиться, я думаю, они отразят реальную ситуацию", - подчеркнула она.
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Конституция РФМедиавойныЭлла ПамфиловаВЦИОМ
Популярные комментарии
Все прошло без особых замечаний, согласно законодательства. Нарушений, могущих повлиять на результат, или отмену, не выявлено. Явка высочайшая, доверие голосованию народ выразил явкой и голосованием, вне зависимости от "ЗА", или "ПРОТИВ". И это все несмотря на хакерские атаки, провокации и фейки. Действительно, ЦИК обеспечил волеизьявление народа.
8 июля, 14:47
ИИИван Иванович Иванович
26901020
Да мы помним ее первое обещание - обеспечить честные выборы. Судя по последнему варианту и результату голосования, она превзошла все ожидания.
8 июля, 14:40
Василий Кнутт
26500014
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