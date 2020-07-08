Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В основном просто идет откровенная ложь. Никаких существенных, серьезных требований или фактов нарушения представить не могут. Я уже не говорю о прямых оскорблениях и переходах на личности, все это я переживу. Тем более, от кого? От "политических содержанок", политических побирушек и попрошаек. Но не когда откровенно лгут... Будем продолжать разоблачать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она пообещала, что ЦИК будет отвечать на ложь конкретными опровержениями.
"Мы не будем сидеть и слушать, как на нас выливаются потоки лжи. Не опустимся до того уровня, на который вышли наши оппоненты, переходя на личные оскорбления. Мы просто будем отвечать на конкретную ложь конкретным опровержением фактов", - заверила председатель ЦИК.
Памфилова также прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 86% опрошенных положительно оценили предложенные ЦИК процедуры голосования.
"Значит, наши все усилия были не зря, люди их оценили, они оценили, что у них было больше возможностей, чем когда-либо выбрать время удобное для голосования, выбрать место, где им удобно голосовать, выбрать способ... Это реальный опрос, это срез общества. Я думаю, будут другие опросы проводиться, я думаю, они отразят реальную ситуацию", - подчеркнула она.