ТЕГЕРАН, 8 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Число жертв коронавируса в Иране превысило 12 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2691 новый случай заражения коронавирусом , скончались 153 человека.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 248 379, жертв – 12 084. При этом на данный момент выздоровели 209 463 человека.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 7 июля скончались рекордные за все время 200 человек.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.