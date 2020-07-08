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Число жертв коронавируса в Иране превысило 12 тысяч
Число жертв коронавируса в Иране превысило 12 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:56
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

Число жертв коронавируса в Иране превысило 12 тысяч

12:56 08.07.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 8 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране превысило 12 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2691 новый случай заражения коронавирусом, скончались 153 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 248 379, жертв – 12 084. При этом на данный момент выздоровели 209 463 человека.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 7 июля скончались рекордные за все время 200 человек.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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