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Госдума приняла законопроект о возможности получать патенты онлайн
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла законопроект о праве получать патенты в электронной форме и возможности прилагать к заявке на... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:55
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество

Госдума приняла законопроект о возможности получать патенты онлайн

12:55 08.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла законопроект о праве получать патенты в электронной форме и возможности прилагать к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности (ИС) его трехмерные модели в электронной форме.
Изменения вносятся в ряд статей Гражданского кодекса РФ.
Согласно инициативе, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в бумажном варианте.
Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, представленные заявителем заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, публикация моделей не предусматривается. Характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономразвития России, регламентирующими предоставление Роспатентом государственных услуг.
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