Госдума приняла законопроект о возможности получать патенты онлайн

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла законопроект о праве получать патенты в электронной форме и возможности прилагать к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности (ИС) его трехмерные модели в электронной форме.
Изменения вносятся в ряд статей Гражданского кодекса РФ.
Согласно инициативе, охранные документы, за исключением патента на секретное изобретение, будут выдавать в электронной форме с сохранением возможности получить их и в бумажном варианте.
Кроме того, заявители смогут прилагать к материалам заявки на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их 3D-модели.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, представленные заявителем заявки трехмерных моделей будут использоваться только при проведении Роспатентом экспертизы заявленных результатов интеллектуальной деятельности, публикация моделей не предусматривается. Характеристики и требования к форматам трехмерных моделей объектов интеллектуальной собственности в электронной форме будут установлены приказами Минэкономразвития России, регламентирующими предоставление Роспатентом государственных услуг.