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В Лаосе число заразившихся лихорадкой денге превысило 2,6 тысячи
Число заразившихся лихорадкой денге в Лаосе возросло на 54 и превысило 2,6 тысячи человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:54
здоровье - общество
вьентьян (город)
лаос
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РИА Новости
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353
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здоровье - общество, вьентьян (город), лаос, в мире

В Лаосе число заразившихся лихорадкой денге превысило 2,6 тысячи

12:54 08.07.2020
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© Fotolia / Elena ErmakovaЛаос
Лаос
© Fotolia / Elena Ermakova
Лаос. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число заразившихся лихорадкой денге в Лаосе возросло на 54 и превысило 2,6 тысячи человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения.
Согласно агентству, общее число заразившихся в стране составляет 2618 человек, еще восемь человек скончались от болезни. Наибольшее число случаев зарегистрированы в столице Лаоса Вьентьяне - 606, еще 331 и 321 случай инфицирования выявлен в провинциях Боликхамсай и Вьентьян соответственно.
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
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Здоровье - ОбществоВьентьян (город)ЛаосВ мире
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