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Распространение нового коронавируса
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В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 5267
Более 470 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, общее число случаев заражения достигло 5267, сообщила министр... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), здоровье - общество, палестина, в мире

В Палестине число заразившихся коронавирусом достигло 5267

12:52 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ГАЗА, 8 июл - РИА Новости. Более 470 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, общее число случаев заражения достигло 5267, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"475 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки на палестинских территориях, в том числе 316 в Хевроне, общее количество заражений составляет 5267 случаев. На данный момент больны 4867 человек", - заявила эль-Кела на брифинге.
Министр также сообщила, что 21 пациент находится в тяжелом состоянии, в том числе 5 человек на искусственной вентиляции лёгких. Количество смертей больных коронавирусом на палестинских территориях составляет 23 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)Здоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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