https://ria.ru/20200708/1574052383.html
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:52
2020-07-08T12:57
павел крашенинников
общество
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Будущее Страны
Борьба с ветряными мельницами. Можно подумать простой гражданин может как-то отдать территории России кому-то. А вон например Собчак открыто говорила что Крым надо отдать Украине и что ей за это было? Да ничего не было.
113
Евгений 93
Докатились со своим "экстремизмом" - начиная от журналистов или зеленых активистов, которые самостоятельно высадили деревья в Екатеринбурге ( которых тоже назвали "экстремистами" ), заканчивая территориями, имеющие свою автономию, язык и культуру. Не территории депутаты боятся потерять - на их развитие в общем наплевать, а ресурсы, которые там добываются.
20
30
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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павел крашенинников, общество
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
.
Изменить федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" потребовалось после внесения поправок в Конституцию. Кроме того, изменится Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также КоАП.
Как рассказал один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
, документ могут принять до конца июля.
От шести до десяти
В частности, предлагается дополнить статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") частью второй — "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качества наказания предлагается установить лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
За призывы к отчуждению территорий будет грозить административная ответственность: для граждан — штрафы от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уголовную ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.
Кроме того, запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти.
Призывы в интернете
Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ, интернете или с использованием других информационно-телекоммуникационных и электронных сетей.
Ранее первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов
заявлял, что внесение в Основной закон поправки о территориальной целостности необходимо, поскольку граждан волнуют вопросы принадлежности России Курильской гряды, Калининграда и Крыма.