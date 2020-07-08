Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574052383.html
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:57
павел крашенинников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151256/24/1512562441_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_668c23f963befbfd790229f5700bbb0e.jpg
https://ria.ru/20200318/1568804429.html
https://ria.ru/20200622/1573288744.html
https://ria.ru/20200702/1573814624.html
Борьба с ветряными мельницами. Можно подумать простой гражданин может как-то отдать территории России кому-то. А вон например Собчак открыто говорила что Крым надо отдать Украине и что ей за это было? Да ничего не было.
113
Докатились со своим "экстремизмом" - начиная от журналистов или зеленых активистов, которые самостоятельно высадили деревья в Екатеринбурге ( которых тоже назвали "экстремистами" ), заканчивая территориями, имеющие свою автономию, язык и культуру. Не территории депутаты боятся потерять - на их развитие в общем наплевать, а ресурсы, которые там добываются.
20
30
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151256/24/1512562441_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_668c23f963befbfd790229f5700bbb0e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151256/24/1512562441_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c7d37ddac925b30436a731ae0d3619d2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151256/24/1512562441_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_22f394833c890a9d187be0baec6ecfca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел крашенинников, общество

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

12:52 08.07.2020 (обновлено: 12:57 08.07.2020)
25150
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОдно из сел в Крыму
Одно из сел в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Изменить федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" потребовалось после внесения поправок в Конституцию. Кроме того, изменится Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также КоАП.
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с общественностью в музейно-выставочном комплексе Константиновская батарея в Севастополе
18 марта, 18:35
Путин оценил попытки поставить под сомнение принадлежность Крыма
Как рассказал один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, документ могут принять до конца июля.

От шести до десяти

В частности, предлагается дополнить статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") частью второй — "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качества наказания предлагается установить лишение свободы на срок от шести до десяти лет.
За призывы к отчуждению территорий будет грозить административная ответственность: для граждан — штрафы от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
22 июня, 11:33
Россия не имеет территориальных претензий к соседним странам
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уголовную ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.
Кроме того, запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти.

Призывы в интернете

Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ, интернете или с использованием других информационно-телекоммуникационных и электронных сетей.
Ранее первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов заявлял, что внесение в Основной закон поправки о территориальной целостности необходимо, поскольку граждан волнуют вопросы принадлежности России Курильской гряды, Калининграда и Крыма.
Побережье острова Итуруп
2 июля, 19:36Голосование по поправкам в Конституцию
"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами
4891720860
Обсудить 30
Павел КрашенинниковОбщество
Популярные комментарии
Борьба с ветряными мельницами. Можно подумать простой гражданин может как-то отдать территории России кому-то. А вон например Собчак открыто говорила что Крым надо отдать Украине и что ей за это было? Да ничего не было.
8 июля, 14:07
Будущее Страны
45313259
Докатились со своим "экстремизмом" - начиная от журналистов или зеленых активистов, которые самостоятельно высадили деревья в Екатеринбурге ( которых тоже назвали "экстремистами" ), заканчивая территориями, имеющие свою автономию, язык и культуру. Не территории депутаты боятся потерять - на их развитие в общем наплевать, а ресурсы, которые там добываются.
8 июля, 16:12
Евгений 93
902018
Рекомендуем
Узбекистан
В Узбекистане ограничат движение транспорта из-за COVID-19
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
"Норникель" оспорил размер вреда от разлива топлива
Красная площадь в Москве
В Кремле прокомментировали идею перенести День России на 1 июля
День России
Путину предложили перенести День России на 1 июля
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Мишустин: Негативные последствия испытывает на себе сфера труда
Мишустин увидел угрозу достижениям по сокращению бедности в России
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал несогласие ряда СМИ с делом Сафронова
Светлана Прокопьева
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Писатель Захар Прилепин
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко раскрыла "жестокий обман" украинцев
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Узбекистан полностью переходит в "красную" зону по COVID-19
Владимир Нестеров в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
Владимир Нестеров: "Ангара" - во многом лучший ракетный комплекс
Девушки возле окна выдачи водительских удостоверений в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
23:15Киев инициировал проведение заседания рабочей группы по Донбассу
23:03Российский препарат от COVID-19 представят странам Латинской Америки
Лента новостейМолния