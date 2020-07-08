Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании

Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.

"Высказывания некоторых политиканов в США представляют собой абсолютно пустые домыслы. Правительство Китая всегда требовало от китайских предприятий развивать внешнеэкономическое сотрудничество на основании законов и в соответствии с существующими правилами", - заявил дипломат.

По его словам, если следовать логике США, то разве крайне популярные во всем мире американские социальные сети не представляют большую угрозу для безопасности всех остальных стран.

"Мы призываем отдельных людей в США отказаться от предрассудков, не судить о других по себе, прекратить использовать государственные механизмы для оказания давления на китайские предприятия, приложить больше усилий для содействия торгово-экономическому сотрудничеству Китая и США", - указал он.