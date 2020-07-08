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Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании
Китай призывает США отбросить предрассудки и прекратить использовать государственные механизмы для оказания давления на китайские компании, заявил на брифинге в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:50
чжао лицзянь
дональд трамп
мид кнр
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чжао лицзянь, дональд трамп, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Пекин призвал США прекратить давление на китайские компании

12:50 08.07.2020
479
© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай призывает США отбросить предрассудки и прекратить использовать государственные механизмы для оказания давления на китайские компании, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что президент США Дональд Трамп подтвердил информацию, что Вашингтон рассматривает возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.
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"Высказывания некоторых политиканов в США представляют собой абсолютно пустые домыслы. Правительство Китая всегда требовало от китайских предприятий развивать внешнеэкономическое сотрудничество на основании законов и в соответствии с существующими правилами", - заявил дипломат.
По его словам, если следовать логике США, то разве крайне популярные во всем мире американские социальные сети не представляют большую угрозу для безопасности всех остальных стран.
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Эксперт: США должны уже понять – России и Китаю нельзя диктовать условияВ Китае назвали требование США по переговорам о ядерном оружии попыткой военного доминирования. В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал позиции сторон.
"Мы призываем отдельных людей в США отказаться от предрассудков, не судить о других по себе, прекратить использовать государственные механизмы для оказания давления на китайские предприятия, приложить больше усилий для содействия торгово-экономическому сотрудничеству Китая и США", - указал он.
TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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Чжао ЛицзяньДональд ТрампМИД КНРКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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