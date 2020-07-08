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Тюменская область
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В Тюменской области создан совет по культуре муниципальных образований
В Тюменской области создан Совет по культуре, который займется вопросами укрепления единого культурного пространства региона и развитием всех видов досуговой... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:49
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353
60
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тюменская область

В Тюменской области создан совет по культуре муниципальных образований

12:49 08.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 8 июл - РИА Новости. В Тюменской области создан Совет по культуре, который займется вопросами укрепления единого культурного пространства региона и развитием всех видов досуговой деятельности в муниципальных образованиях, сообщает департамент общественных связей региона.
Новый совещательно-консультативный орган будет функционировать при областном департаменте культуры. Помимо представителей 25 муниципальных образований, в его работе примут участие наставники из Тюменского концертно-театрального объединения, Тюменского музейно-просветительского объединения, областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева, Дворца национальных культур "Строитель" и Информационно-аналитического центра культуры и искусства.
Предполагается, что совет самостоятельно определит для себя приоритетные направления деятельности по проектам "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" и "СОНКО и добровольчество в сфере культуры". По итогам первой встречи совет уже разработал список рабочих вопросов на ближайшее время, который включает обсуждение проблемы дефицита кадров в отрасли в сельской местности, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечение комплектования фондов библиотек и другие темы.
"Совет призван стать крепким связующим звеном между департаментом культуры и муниципалитетами для формирования единой культурной политики в Тюменском регионе. Уверена, что его создание позволит не только доводить стратегию развития культуры "сверху", но и оперативно узнавать проблематику на местах", — приводится в сообщении комментарий директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер.
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