В Тюменской области создан совет по культуре муниципальных образований

ТЮМЕНЬ, 8 июл - РИА Новости. В Тюменской области создан Совет по культуре, который займется вопросами укрепления единого культурного пространства региона и развитием всех видов досуговой деятельности в муниципальных образованиях, сообщает департамент общественных связей региона.

Новый совещательно-консультативный орган будет функционировать при областном департаменте культуры. Помимо представителей 25 муниципальных образований, в его работе примут участие наставники из Тюменского концертно-театрального объединения, Тюменского музейно-просветительского объединения, областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева, Дворца национальных культур "Строитель" и Информационно-аналитического центра культуры и искусства.

Предполагается, что совет самостоятельно определит для себя приоритетные направления деятельности по проектам "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" и "СОНКО и добровольчество в сфере культуры". По итогам первой встречи совет уже разработал список рабочих вопросов на ближайшее время, который включает обсуждение проблемы дефицита кадров в отрасли в сельской местности, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечение комплектования фондов библиотек и другие темы.