В ОБСЕ надеются, что арест Сафронова не связан с его работой журналистом

"Обеспокоен задержанием Ивана Сафронова, бывшего журналиста газет "Коммерсант" и "Ведомости", арестованного в России на два месяца. Надеюсь, что арест не связан с его прошлыми важными публикациями и расследованиями в СМИ. Я продолжу внимательно следить за этим делом", - написал Дезир в Twitter.