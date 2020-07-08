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В ОБСЕ надеются, что арест Сафронова не связан с его работой журналистом
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду выразил надежду, что арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связан с его... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:49
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
арлем дезир
обсе
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", арлем дезир, обсе, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, происшествия

В ОБСЕ надеются, что арест Сафронова не связан с его работой журналистом

12:49 08.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду выразил надежду, что арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связан с его журналистской деятельностью в прошлом.

"Обеспокоен задержанием Ивана Сафронова, бывшего журналиста газет "Коммерсант" и "Ведомости", арестованного в России на два месяца. Надеюсь, что арест не связан с его прошлыми важными публикациями и расследованиями в СМИ. Я продолжу внимательно следить за этим делом", - написал Дезир в Twitter.

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Вчера, 10:07Сказано в эфире
"Вопросы к следствию". Адвокат Сафронова рассказал о ходе делаОбвинение Ивану Сафронову предъявят в понедельник, 13 июля, рассказал в эфире радио Sputnik его адвокат Иван Павлов.
Как завялили в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
7 июля, 23:05
Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"Арлем ДезирОБСЕРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковПроисшествия
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