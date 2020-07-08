В ОБСЕ надеются, что арест Сафронова не связан с его работой журналистом

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду выразил надежду, что арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова не связан с его журналистской деятельностью в прошлом.
"Обеспокоен задержанием Ивана Сафронова, бывшего журналиста газет "Коммерсант" и "Ведомости", арестованного в России на два месяца. Надеюсь, что арест не связан с его прошлыми важными публикациями и расследованиями в СМИ. Я продолжу внимательно следить за этим делом", - написал Дезир в Twitter.
Как завялили в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант".
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В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Сафронов вины не признает.