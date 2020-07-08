Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске

"Норильский никель" ранее в среду сообщил, что оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском. При этом компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей, из которых 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - ущерб почвам.