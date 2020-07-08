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Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске
Оснований для сомнения в объективности оценки ущерба экологии от ЧП в Норильске, данной Росприроднадзором, нет, заявил журналистам губернатор Красноярского края РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:45
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сибирский федеральный университет
александр усс
красноярский край
норильск
происшествия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сибирский федеральный университет, александр усс, красноярский край, норильск, происшествия

Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске

12:45 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Оснований для сомнения в объективности оценки ущерба экологии от ЧП в Норильске, данной Росприроднадзором, нет, заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Норильский никель" ранее в среду сообщил, что оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском. При этом компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей, из которых 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - ущерб почвам.
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"Прежде всего, хочу сказать, именно наши специалисты из министерства природных ресурсов и СФУ одними из первых начали оценку последствий аварии. Сегодня у нас нет оснований сомневаться в объективности того размера ущерба, который был предъявлен федеральными структурами, Росприроднадзором. Мы обязательно силами краевых специалистов продолжим мониторинг как места аварии, так и окружающей среды в целом", - сказал Усс.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сибирский федеральный университетАлександр УссКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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