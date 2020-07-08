Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске

КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Оснований для сомнения в объективности оценки ущерба экологии от ЧП в Норильске, данной Росприроднадзором, нет, заявил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Норильский никель" ранее в среду сообщил, что оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском. При этом компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей, из которых 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - ущерб почвам.
"Прежде всего, хочу сказать, именно наши специалисты из министерства природных ресурсов и СФУ одними из первых начали оценку последствий аварии. Сегодня у нас нет оснований сомневаться в объективности того размера ущерба, который был предъявлен федеральными структурами, Росприроднадзором. Мы обязательно силами краевых специалистов продолжим мониторинг как места аварии, так и окружающей среды в целом", - сказал Усс.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
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