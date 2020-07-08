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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Тюменская область получила 10 беспилотников для охраны лесов
В Тюменскую область поступили 10 беспилотников, закупленных по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщает департамент общественных РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:43
тюменская область
тюменская область
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тюменская область

Тюменская область получила 10 беспилотников для охраны лесов

12:43 08.07.2020
30
© Depositphotos / Ale-ksЛес
Лес
© Depositphotos / Ale-ks
ТЮМЕНЬ, 8 июл - РИА Новости. В Тюменскую область поступили 10 беспилотников, закупленных по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщает департамент общественных связей региона.
Восемь БПЛА вертолетного типа и два беспилотника самолётного типа оборудованы видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях.
"Беспилотники, поступившие в ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", помогут специалистам вести наблюдение в целях обнаружения природных пожаров, оперативно оценивать масштабы горения леса, определять направление распространения огня, находить пути подъезда техники для оперативного тушения. Грамотно проведенная разведка местности позволит быстрее справляться со стихией", - отметили в департаменте.
Также профессиональные БПЛА будут задействованы в борьбе с незаконными рубками и другими нарушениями лесного законодательства.
Восемь сотрудников Тюменской авиабазы уже прошли обучение по управлению новой летательной техникой, в ближайшее время будут обучены еще два специалиста.
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