Тюменская область получила 10 беспилотников для охраны лесов

ТЮМЕНЬ, 8 июл - РИА Новости. В Тюменскую область поступили 10 беспилотников, закупленных по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщает департамент общественных связей региона.

Восемь БПЛА вертолетного типа и два беспилотника самолётного типа оборудованы видеокамерами и тепловизорами для обнаружения возгораний на лесных территориях.

"Беспилотники, поступившие в ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", помогут специалистам вести наблюдение в целях обнаружения природных пожаров, оперативно оценивать масштабы горения леса, определять направление распространения огня, находить пути подъезда техники для оперативного тушения. Грамотно проведенная разведка местности позволит быстрее справляться со стихией", - отметили в департаменте.

Также профессиональные БПЛА будут задействованы в борьбе с незаконными рубками и другими нарушениями лесного законодательства.