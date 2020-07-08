Программу по атомной науке и технологиям будут выполнять как нацпроект

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская комплексная программа по атомной науке и технологиям будет выполняться по правилам проектной деятельности, предусмотренным для национальных и федеральных проектов, постановление правительства РФ об этом опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, в соответствии с которым правительству РФ поручалось в трехмесячный срок разработать и согласовать федеральную программу развития научных исследований в области использования атомной энергии до 2024 года. Проект программы был подготовлен госкорпорацией " Росатом ".

Проект программы включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности. Программа направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития России по широкому спектру направлений.

Согласно постановлению кабинета министров, положения о проектной деятельности, применяемые в отношении российских национальных и федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов, распространяются и на программу по атомной науке и технологиям. В отношении атомной программы Росатом будет выполнять функции, аналогичные функциям федеральных органов исполнительной власти, выполняемых в отношении национальных и федеральных проектов.