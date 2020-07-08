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Программу по атомной науке и технологиям будут выполнять как нацпроект
Российская комплексная программа по атомной науке и технологиям будет выполняться по правилам проектной деятельности, предусмотренным для национальных и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:43
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, новости - ядерные технологии

Программу по атомной науке и технологиям будут выполнять как нацпроект

12:43 08.07.2020
67
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российская комплексная программа по атомной науке и технологиям будет выполняться по правилам проектной деятельности, предусмотренным для национальных и федеральных проектов, постановление правительства РФ об этом опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, в соответствии с которым правительству РФ поручалось в трехмесячный срок разработать и согласовать федеральную программу развития научных исследований в области использования атомной энергии до 2024 года. Проект программы был подготовлен госкорпорацией "Росатом".
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Проект программы включает в себя исследования по таким ключевым направлениям, как двухкомпонентная атомная энергетика, развитие экспериментально-стендовой базы, термоядерные и плазменные технологии, новые материалы и технологии для перспективных энергетических систем, референтные (эталонные) энергоблоки АЭС, включая атомные станции малой мощности. Программа направлена на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли, обеспечение энергетической безопасности РФ, ускорение технологического развития России по широкому спектру направлений.
Согласно постановлению кабинета министров, положения о проектной деятельности, применяемые в отношении российских национальных и федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов, распространяются и на программу по атомной науке и технологиям. В отношении атомной программы Росатом будет выполнять функции, аналогичные функциям федеральных органов исполнительной власти, выполняемых в отношении национальных и федеральных проектов.
Постановление наделяет генерального директора Росатома полномочиями руководителя всей атомной программы. Федеральными проектами в рамках программы будут управлять заместители (или первые заместители) гендиректора Росатома или руководители другой организации.
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