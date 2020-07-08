Госдума приняла во II чтении проект о документообороте для tax free

Документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. При этом предусмотрена возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы tax free.