Россия готова делиться наработками по информбезопасности, заявил Мишустин

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Открытый и равноправный международный диалог является ключевым в борьбе с киберпреступностью, Россия готова делиться своими наработками в сфере информбезопасности с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Все мировое сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить глобальную пандемию кибермошенничества. Стимулирование международного сотрудничества является областью приложения наших общих усилий по обеспечению цифровой безопасности и совместному реагированию на киберпреступность", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.
Он отметил, что Россия сегодня - один из лидеров технологического прогресса, ее решения в сфере информационной безопасности успешно конкурируют на международном рынке. При помощи грантов государство активно стимулирует разработки и пилотные проекты в области таких перспективных технологий, как, например, квантовая криптография.
"Мы понимаем важность международного обмена опытом и знаниями и готовы делиться своими наработками с нашими партнерами. Открытый и равноправный диалог необходим для обеспечения безопасности нашего общего будущего, и мы готовы к сотрудничеству", - добавил глава российского правительства.
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По словам премьера, он рад тому факту, что на данном мероприятии присутствуют руководители таких крупных международных организаций как Всемирный экономический форум и Интерпол, а также первые лица глобальных корпораций из самых разных отраслей и стран.
"Организация этого тренинга - это еще один шаг к созданию доверительной цифровой среды и развитию открытого диалога даже по самым сложным вопросам кибербезопасности", - добавил Мишустин, пожелав успехов участникам тренинга.