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Мобильная связь может подорожать на 14 процентов
За первое полугодие тарифы на мобильную связь выросли в среднем на восемь процентов, аналитики предполагают дальнейший рост, говорится в исследовании... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T13:59
"крымтелеком"
билайн
мегафон
ханты-мансийский ао
сахалинская область
экономика
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https://ria.ru/20200707/1573944746.html
https://ria.ru/20190801/1557065408.html
https://ria.ru/20190911/1558552903.html
В целом то в России не дорогая связь, относительно всего мира.
143
"...что из-за пандемии и введения режима самоизоляции операторы связи потеряли 30 миллиардов рублей..." Это как так??? Люди сидели дома, работали на "удалёнках", тратили интернета в два, а то и в три раза больше, а сколько проговорили минут, опять же сидя дома и им всё мало!!! Однаааако...
130
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ханты-мансийский ао
сахалинская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156080/40/1560804018_0:137:3398:2048_1400x0_80_0_0_5f1a40413766e53d84da9234fafc1bac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крымтелеком", билайн, мегафон, ханты-мансийский ао, сахалинская область, экономика

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

12:39 08.07.2020 (обновлено: 13:59 08.07.2020)
12335
© Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© Кирилл Каллиников
Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. За первое полугодие тарифы на мобильную связь выросли в среднем на восемь процентов, аналитики предполагают дальнейший рост, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Эксперты проанализировали тарифы восьми крупных мобильных операторов: четырех федеральных — МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2, а также четырех крымских — Win Mobile, "Крымтелеком", "Севмобайл" и "Волна Мобайл". Речь идет о наиболее доступных пакетных тарифах для предоплатной системы расчетов, включающих как минимум гигабайт интернета и голосовые звонки.
6G
7 июля, 08:00РИА Наука
6G: во что превратит мир следующее поколение мобильной связи
Как выяснилось, по сравнению с декабрем минимальный пакетный тариф подорожал на восемь процентов — с 270 до 291 рубля. Однако это увеличение фактически компенсировалось ростом номинальной зарплаты на 5,6 процента. Но, как отмечают эксперты, такой эффект был достигнут за счет принудительного сохранения зарплат в условиях режима самоизоляции. А во втором полугодии аналитики ожидают как минимум стагнации размера номинальных доходов и дальнейшего подорожания связи. По их прогнозам, во втором полугодии минимальные пакетные тарифы станут дороже в среднем на 14 процентов. При этом аналитики не учитывают новую возможную вспышку коронавируса.

"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, "Билайн" и "Мегафон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля — мая, чем привлек внимание регулирующих органов", — прокомментировал руководитель Content Review Сергей Половников.

Мужчина говорит по телефону
1 августа 2019, 09:13
Исследование выяснило, как траты на мобильную связь зависят от возраста
Он пояснил, что из-за пандемии и введения режима самоизоляции операторы связи потеряли 30 миллиардов рублей. Эти потери придется компенсировать за счет либо повышения тарифов, либо подключения абонентами большего количества услуг.
Аналитики также рассчитали традиционный индекс доступности связи в России. Он представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным Росстата за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.
По сравнению с декабрем индекс практически не изменился и составил 6,5. Доступнее всего связь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Сахалинской, Ярославской и Магаданской областях. А наименее доступной она оказалась в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии.
Смартфон
11 сентября 2019, 08:05
Исследование выявило российские регионы с самой дорогой мобильной связью
94716954999
Обсудить 23
"Крымтелеком"БилайнМегафонХанты-Мансийский АОСахалинская областьЭкономика
Популярные комментарии
В целом то в России не дорогая связь, относительно всего мира.
8 июля, 13:44
ВЕВладислав Ефимов
82641248
"...что из-за пандемии и введения режима самоизоляции операторы связи потеряли 30 миллиардов рублей..." Это как так??? Люди сидели дома, работали на "удалёнках", тратили интернета в два, а то и в три раза больше, а сколько проговорили минут, опять же сидя дома и им всё мало!!! Однаааако...
8 июля, 13:20
Константин Иванов
891700618
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