Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

Как выяснилось, по сравнению с декабрем минимальный пакетный тариф подорожал на восемь процентов — с 270 до 291 рубля. Однако это увеличение фактически компенсировалось ростом номинальной зарплаты на 5,6 процента. Но, как отмечают эксперты, такой эффект был достигнут за счет принудительного сохранения зарплат в условиях режима самоизоляции. А во втором полугодии аналитики ожидают как минимум стагнации размера номинальных доходов и дальнейшего подорожания связи. По их прогнозам, во втором полугодии минимальные пакетные тарифы станут дороже в среднем на 14 процентов. При этом аналитики не учитывают новую возможную вспышку коронавируса.