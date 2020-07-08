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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 137
Четыре пациента в возрасте от 60 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 137,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:37
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тульская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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В Тульской области число жертв коронавируса достигло 137

12:37 08.07.2020
135
© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 60 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 137, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 39 человек.
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Плавского района в возрасте от 60 до 84 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7248 человек, выздоровели 5997 пациентов. Всего в регионе скончались 137 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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