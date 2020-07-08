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Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов
Часто данные об информаторе приходят из-за рубежа, рассказал радиостанции "Говорит Москва" бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T23:33
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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Нужно поактивнее чистить днище нашего корабля. Стисняться тут нечего. Он от этого только поплывет быстрее. Мы и так море времени потеряли - все топтались под флагами "демократии и либерализма", выискивая для себя там карие то "изюминки". Самое ценное сейчас для нас - стабильность и время.
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Таким образом, за рубежом хорошо работает служба внешней разведки, которая не подчинена ФСБ.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов

12:36 08.07.2020 (обновлено: 23:33 08.07.2020)
34506
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Часто данные об информаторе приходят из-за рубежа, рассказал радиостанции "Говорит Москва" бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов.

"Мы получаем информацию оттуда, что вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, информации, которая позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические выводы", — пояснил он.

После этого человека начинают искать. Как пояснил Михайлов, таких примеров множество.
Генерал-майор отметил, что многое зависит от мастерства и способности анализировать обстоятельства. По его словам, из-за таких "кротов" стране может быть нанесен репутационный и технологический ущерб.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
Популярные комментарии
Нужно поактивнее чистить днище нашего корабля. Стисняться тут нечего. Он от этого только поплывет быстрее. Мы и так море времени потеряли - все топтались под флагами "демократии и либерализма", выискивая для себя там карие то "изюминки". Самое ценное сейчас для нас - стабильность и время.
8 июля, 13:38
aleksklo
5332009
Таким образом, за рубежом хорошо работает служба внешней разведки, которая не подчинена ФСБ.
8 июля, 12:43
РБРуслан Браско
321340011
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