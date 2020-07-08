https://ria.ru/20200708/1574051514.html
Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов
Часто данные об информаторе приходят из-за рубежа, рассказал радиостанции "Говорит Москва" бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:36
2020-07-08T23:33
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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https://ria.ru/20200501/1570490113.html
aleksklo
Нужно поактивнее чистить днище нашего корабля. Стисняться тут нечего. Он от этого только поплывет быстрее. Мы и так море времени потеряли - все топтались под флагами "демократии и либерализма", выискивая для себя там карие то "изюминки". Самое ценное сейчас для нас - стабильность и время.
67
Руслан Браско
Таким образом, за рубежом хорошо работает служба внешней разведки, которая не подчинена ФСБ.
60
22
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество