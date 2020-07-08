Генерал-майор ФСБ рассказал, как вычисляют шпионов

"Мы получаем информацию оттуда, что вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, информации, которая позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические выводы", — пояснил он.

После этого человека начинают искать. Как пояснил Михайлов, таких примеров множество.

Генерал-майор отметил, что многое зависит от мастерства и способности анализировать обстоятельства. По его словам, из-за таких "кротов" стране может быть нанесен репутационный и технологический ущерб.