Коррекцию орбиты МКС перенесли на сутки из-за космического мусора

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется уменьшить на километр 11 июля - операцию проведут на сутки позже из-за внепланового маневра уклонения от космического мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

Изначально предполагалось, что 10 июля высоту орбиты станции поднимут на 480 метров. Однако 3 июля была выполнена внеплановая коррекция орбиты МКС для уклонения от столкновения с космическим мусором, в результате которой высота орбиты станции была увеличена на 900 метров. Как уточнили РИА Новости в НАСА, мусором был обломок ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году.

"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля запланирована коррекция ее орбиты", - сказал представитель "Роскосмоса".

По предварительным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса"), двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, будут включены в 22.15 мск и проработают 277 секунд.

"Средняя высота орбиты станции уменьшится на один километр и составит около 418 километров над Землей", - отметили в "Роскосмосе".