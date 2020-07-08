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Коррекцию орбиты МКС перенесли на сутки из-за космического мусора
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется уменьшить на километр 11 июля - операцию проведут на сутки позже из-за внепланового маневра... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:35
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сергей рыжиков
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, цниимаш

Коррекцию орбиты МКС перенесли на сутки из-за космического мусора

12:35 08.07.2020
247
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется уменьшить на километр 11 июля - операцию проведут на сутки позже из-за внепланового маневра уклонения от космического мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Изначально предполагалось, что 10 июля высоту орбиты станции поднимут на 480 метров. Однако 3 июля была выполнена внеплановая коррекция орбиты МКС для уклонения от столкновения с космическим мусором, в результате которой высота орбиты станции была увеличена на 900 метров. Как уточнили РИА Новости в НАСА, мусором был обломок ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году.
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"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля запланирована коррекция ее орбиты", - сказал представитель "Роскосмоса".
По предварительным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса"), двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, будут включены в 22.15 мск и проработают 277 секунд.
"Средняя высота орбиты станции уменьшится на один километр и составит около 418 километров над Землей", - отметили в "Роскосмосе".
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Как сообщалось, запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день.
Запуск "Союза МС-17" ракетой "Союз-2.1а" с Байконура планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчко, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосЦНИИМАШ
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