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Коррекцию орбиты МКС перенесли на сутки из-за космического мусора
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) планируется уменьшить на километр 11 июля - операцию проведут на сутки позже из-за внепланового маневра... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:35
2020-07-08T12:35
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, цниимаш
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Высоту орбиты Международной космической станции
(МКС) планируется уменьшить на километр 11 июля - операцию проведут на сутки позже из-за внепланового маневра уклонения от космического мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса
".
Изначально предполагалось, что 10 июля высоту орбиты станции поднимут на 480 метров. Однако 3 июля была выполнена внеплановая коррекция орбиты МКС для уклонения от столкновения с космическим мусором, в результате которой высота орбиты станции была увеличена на 900 метров. Как уточнили РИА Новости в НАСА, мусором был обломок ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году.
"С целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля запланирована коррекция ее орбиты", - сказал представитель "Роскосмоса".
По предварительным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш
(головной научный институт "Роскосмоса"), двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, будут включены в 22.15 мск и проработают 277 секунд.
"Средняя высота орбиты станции уменьшится на один километр и составит около 418 километров над Землей", - отметили в "Роскосмосе".
Как сообщалось, запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день.
Запуск "Союза МС-17" ракетой "Союз-2.1а" с Байконура планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков
и Сергей Кудь-Сверчко
, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс
.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также американцы Кристофер Кэссиди
, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.