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Мишустин: геополитические разногласия распространяются на цифровую среду
Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, а это значит, что потенциальными источниками угроз для цифровой безопасности могут быть целые... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:33
михаил мишустин
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михаил мишустин, общество

Мишустин: геополитические разногласия распространяются на цифровую среду

12:33 08.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, а это значит, что потенциальными источниками угроз для цифровой безопасности могут быть целые государства, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, тем самым внося страны в список возможных источников угроз для цифровой безопасности", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.
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По его словам, развитие интернета сделало общество открытым и взаимосвязанным, однако те же самые технологии стали причиной возникновения рисков нового вида, злоумышленники становятся все более изобретательными.
Премьер отметил, что эксперты в области безопасности регулярно обнаруживают сложные вредоносные программы, которые намеренно разрабатываются для выведения из строя критического функционала и нанесения физического ущерба отраслям и инфраструктуре.
Он заметил, что эти угрозы заставляют государства принимать меры по укреплению цифровой безопасности, при этом не сводя на нет преимущества цифровой трансформации в важнейших секторах.
Мишустин также подчеркнул, что в условиях самоизоляции люди стали еще более зависимы от цифровых технологий, в связи с этим чрезвычайную важность приобрело непрерывное предоставление электронных государственных услуг.
"Именно поэтому обеспечение безопасности граждан в цифровом пространстве - наш приоритет", - пояснил он.
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