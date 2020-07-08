Мишустин: геополитические разногласия распространяются на цифровую среду

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, а это значит, что потенциальными источниками угроз для цифровой безопасности могут быть целые государства, считает премьер-министр РФ Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, а это значит, что потенциальными источниками угроз для цифровой безопасности могут быть целые государства, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Геополитические разногласия распространяются и на цифровую среду, тем самым внося страны в список возможных источников угроз для цифровой безопасности", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.

По его словам, развитие интернета сделало общество открытым и взаимосвязанным, однако те же самые технологии стали причиной возникновения рисков нового вида, злоумышленники становятся все более изобретательными.

Премьер отметил, что эксперты в области безопасности регулярно обнаруживают сложные вредоносные программы, которые намеренно разрабатываются для выведения из строя критического функционала и нанесения физического ущерба отраслям и инфраструктуре.

Он заметил, что эти угрозы заставляют государства принимать меры по укреплению цифровой безопасности, при этом не сводя на нет преимущества цифровой трансформации в важнейших секторах.

Мишустин также подчеркнул, что в условиях самоизоляции люди стали еще более зависимы от цифровых технологий, в связи с этим чрезвычайную важность приобрело непрерывное предоставление электронных государственных услуг.