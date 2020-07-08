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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574051121.html
Володин рассказал, сколько депутатов перенесли COVID-19
Тридцать пять депутатов Госдумы перенесли коронавирус, в том числе имеют антитела, хотя не были ранее госпитализированы, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:32
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здоровье - общество
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вячеслав володин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693433_0:105:1517:958_1400x0_80_0_0_d04c3749e9b7cd3d61a242f4b5fee3ff.jpg
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Володин рассказал, сколько депутатов перенесли COVID-19

12:32 08.07.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Тридцать пять депутатов Госдумы перенесли коронавирус, в том числе имеют антитела, хотя не были ранее госпитализированы, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет эти антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, - 35 человек. Это много, поэтому давайте бережно относиться друг к другу", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.
Он также заявил, что есть депутаты, которые сейчас лечатся от коронавируса в медучреждениях.
"Коварство вируса нельзя недооценивать. Каждый раз у коллег обнаруживаются антитела", - добавил спикер Госдумы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик карантинного центра в Коммунарке
12 мая, 17:53
Известные россияне, заболевшие COVID-19
013001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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