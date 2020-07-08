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Мишустин назвал кражу данных актуальным вызовом для всех экономик мира
Актуальным вызовом для всех экономик мира является кража конфиденциальных данных, в связи с этим Россия уделяет особое внимание совершенствованию средств их... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:32
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
михаил мишустин, экономика

Мишустин назвал кражу данных актуальным вызовом для всех экономик мира

12:32 08.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Актуальным вызовом для всех экономик мира является кража конфиденциальных данных, в связи с этим Россия уделяет особое внимание совершенствованию средств их защиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще одним вызовом современности, актуальным для всех экономик мира, является кража конфиденциальных данных. В этой связи мы уделяем особое внимание совершенствованию защиты данных", - сказал Мишустин в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020.
Он добавил, что в России создана единая государственная система обнаружения и предупреждения компьютерных атак, к которой подключены информационные системы государственных органов, а также введены строгие протоколы, чтобы защитить каналы подключения школ и других социальных учреждений к интернету. Кроме этого, создаются безопасные сети для подключения учреждений в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты.
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Михаил МишустинЭкономика
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