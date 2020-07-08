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В психоневрологической больнице под Новгородом выявили вспышку COVID-19
Коронавирус подтвержден у 27 пациентов и сотрудников Валдайской областной психоневрологической больницы в Новгородской области, у большинства заболевание... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новгородская область

В психоневрологической больнице под Новгородом выявили вспышку COVID-19

12:31 08.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 27 пациентов и сотрудников Валдайской областной психоневрологической больницы в Новгородской области, у большинства заболевание проходит бессимптомно, сообщила РИА Новости в среду представитель минздрава региона.
"Заразились 27 человек. Почти все переносят инфекцию в легкой бессимптомной форме, симптомы наблюдаются только у троих", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, среди заразившихся есть медики. Их точное количество представитель минздрава пока не уточнила.
Она добавила, что лечение заболевших будет организовано в Валдайской больнице без перевода их в специализированные медучреждения.
По данным регионального оперштаба, на вторник в Новгородской области подтверждено 3178 случаев коронавируса, выздоровели 1652 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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