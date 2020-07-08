В психоневрологической больнице под Новгородом выявили вспышку COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 27 пациентов и сотрудников Валдайской областной психоневрологической больницы в Новгородской области , у большинства заболевание проходит бессимптомно, сообщила РИА Новости в среду представитель минздрава региона.

"Заразились 27 человек. Почти все переносят инфекцию в легкой бессимптомной форме, симптомы наблюдаются только у троих", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, среди заразившихся есть медики. Их точное количество представитель минздрава пока не уточнила.

Она добавила, что лечение заболевших будет организовано в Валдайской больнице без перевода их в специализированные медучреждения.

По данным регионального оперштаба, на вторник в Новгородской области подтверждено 3178 случаев коронавируса, выздоровели 1652 человека.