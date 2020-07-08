https://ria.ru/20200708/1574051004.html
Инженер из Калининграда продавал несуществующие инвалидные коляски
Калининградские полицейские задержали местного жителя, которого обвиняют в продаже через интернет несуществующих инвалидных колясок жителям других российских... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:30
2020-07-08T12:30
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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происшествия
КАЛИНИНГРАД, 8 июл - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали местного жителя, которого обвиняют в продаже через интернет несуществующих инвалидных колясок жителям других российских регионов, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
Как установили полицейские, в 2019 году калининградский инженер размещал объявления о продаже инвалидных колясок и комплектующих к ним на специализированных сайтах в интернете. После того как покупатели переводили продавцу деньги, он прекращал общение с ними, заказанные товары при этом не высылал.
"Следователями ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда завершено расследование уголовных дел по обвинению 34-летнего жителя областного центра в серии мошенничеств. В ходе расследования уголовных дел было установлено, что в основном жертвами обмана становились люди с ограниченными возможностями, проживающие в других российских регионах. Злоумышленник рассчитывал, что из-за состояния здоровья им будет трудно добиться от него возврата денежных средств", - сказала Поставничая.
Она отметила, что задержали обвиняемого сотрудники отдела "К", которые специализируются на раскрытии преступлений в сфере IТ-технологий. Следователи ОМВД с оперативниками отдела "К" установили всех потерпевших. Кроме того, мужчина полностью признал вину и вернул обманутым похищенные деньги. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по семи эпизодам мошенничества направлено в суд.