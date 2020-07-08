Инженер из Калининграда продавал несуществующие инвалидные коляски

"Следователями ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда завершено расследование уголовных дел по обвинению 34-летнего жителя областного центра в серии мошенничеств. В ходе расследования уголовных дел было установлено, что в основном жертвами обмана становились люди с ограниченными возможностями, проживающие в других российских регионах. Злоумышленник рассчитывал, что из-за состояния здоровья им будет трудно добиться от него возврата денежных средств", - сказала Поставничая.