СК начал проверку после столкновения двух катеров в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства столкновения двух катеров в Следователи выясняют обстоятельства столкновения двух катеров в Воронеже , в результате которого пострадали четыре человека, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Информация о столкновении двух маломерных судов поступила спасателям в 21.20 мск вторника, 7 июля. Пострадали четыре человека - двое мужчин и две женщины, всех их доставили в больницу.

"Следственно-оперативной группой Воронежского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, в том числе, произведен осмотр места происшествия, с применением криминалистической техники осмотрены катера, опрошены судоводители и очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что "выявлены множественные нарушения при эксплуатации судов". В частности, владелец одного из них передал управлением судном лицу, не имеющему на это права, а водитель второго катера отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.