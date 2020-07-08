https://ria.ru/20200708/1574050945.html
СК начал проверку после столкновения двух катеров в Воронеже
Следователи выясняют обстоятельства столкновения двух катеров в Воронеже, в результате которого пострадали четыре человека, говорится в сообщении Московского... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:29
2020-07-08T12:29
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства столкновения двух катеров в Воронеже
, в результате которого пострадали четыре человека, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ
.
Информация о столкновении двух маломерных судов поступила спасателям в 21.20 мск вторника, 7 июля. Пострадали четыре человека - двое мужчин и две женщины, всех их доставили в больницу.
"Следственно-оперативной группой Воронежского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, в том числе, произведен осмотр места происшествия, с применением криминалистической техники осмотрены катера, опрошены судоводители и очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что "выявлены множественные нарушения при эксплуатации судов". В частности, владелец одного из них передал управлением судном лицу, не имеющему на это права, а водитель второго катера отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Как ранее информировала начавшая проверку по факту столкновения Воронежская транспортная прокуратура, водитель одного из катеров и его владелец были оштрафованы на 30 тысяч рублей.