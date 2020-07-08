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Война в Сирии
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Начальники генштабов России и Турции обсудили обстановку в Сирии
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой генштаба Турции Яшаром Гюлером обстановку в Сирии и текущую ситуацию в Ливии, сообщили в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:28
война в сирии
россия
яшар гюлер
война в сирии
вооруженные силы рф
валерий герасимов
ливия
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россия, яшар гюлер, война в сирии, вооруженные силы рф, валерий герасимов, ливия, сирия, в мире

Начальники генштабов России и Турции обсудили обстановку в Сирии

12:28 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой генштаба Турции Яшаром Гюлером обстановку в Сирии и текущую ситуацию в Ливии, сообщили в Минобороны России.
"Восьмого июля состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым и начальником генерального штаба вооруженных сил Турции генералом армии Гюлером. Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.
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Война в СирииРоссияЯшар ГюлерВойна в СирииВооруженные силы РФВалерий ГерасимовЛивияСирияВ мире
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