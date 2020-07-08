https://ria.ru/20200708/1574050898.html
Начальники генштабов России и Турции обсудили обстановку в Сирии
Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой генштаба Турции Яшаром Гюлером обстановку в Сирии и текущую ситуацию в Ливии, сообщили в РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:28
2020-07-08T12:28
война в сирии
россия
яшар гюлер
война в сирии
вооруженные силы рф
валерий герасимов
ливия
сирия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яшар гюлер, война в сирии, вооруженные силы рф, валерий герасимов, ливия, сирия, в мире